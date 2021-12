Pide Roxana Rubio al Diputado Adolfo Beltrán que interponga denuncia sobre amenazas en proceso interno del PAN

Roxana Rubio Valdez, candidata a la dirigencia estatal del PAN Sinaloa, exhortó al Diputado Adolfo Beltrán Corrales a decir nombres de quién lo amenazó y que presente las denuncias correspondientes.

“Pero sobre todo a no utilizar el partido, desde un principio lo dije, el PAN no lo merece, el PAN merecía un proceso interno limpio, transparente y digno”, acusó Rubio Valdez.

El domingo 19 de diciembre se llevó a cabo la elección interna del PAN Sinaloa para la renovación del comité directivo estatal, tras denuncias realizada por la dirigencia actual de violencia de grupos armados contra militantes.

Además trascendió que el Diputado Adolfo Beltrán fue privado de su libertad, sin embargo, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó en su conferencia de prensa semanera que esto no ocurrió sino que fue amenazado.

Rubio Valdez afirmó que la jornada electoral fue tranquila pese a que el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, denunció que hubo incidentes armados contra panistas.

“¿Cuántos incidentes ustedes percataron? Solo uno, el del Diputado Adolfo Beltrán, ¿escucharon algo en el sur?, ¿Escucharon algo en el norte de donde es su servidora?, se los dejo en su consideración”

- Entonces, ¿es menor el incidente porque fue uno?

“No es menor, simplemente está raro, es la realidad”.

- ¿Cuál es la rareza del caso?

“¿Por qué no denunció? Esa es la rareza del caso”.

La aspirante descalificó las declaraciones de Estrada Vega sobre que los ataques a panistas pudieron ser orquestados por personas cercanas al Gobernador.

“Han sido muy desafortunadas, aventuradas las declaraciones que se hicieron el día de ayer por parte de la dirigencia actual y por parte de nuestro compañero Diputado Adolfo Beltrán, no lo digo yo solamente, ya lo aclaró el Gobernador del Estado al referirse que esos sucesos no están comprobados, no son meramente verídicos y nuestro compañero Diputado no fue privado de su libertad”, sentenció.

“Aun así, me sumo a la exigencia a que se esclarezcan estos casos con una investigación profunda”, dijo.