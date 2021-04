Pide Salud que Covid-19 se atienda a tiempo; alta cifra de muertes es por retrasos en atención, advierten

El titular de la Secretaría de Salud estatal, doctor Efrén Encinas Torres, lamentó que siga habiendo muertes diarias en Sinaloa, debido a que los pacientes llegan tarde a los hospitales para ser atendidos.

Señaló que aunque la crisis pasó de estar arriba de 200 casos diarios a 50, todavía hay una alta letalidad.

“Estamos entre 50 a 60 casos diarios, sigue habiendo lamentablemente fallecimientos y ahí aprovecho ¿que hemos observado?, que todavía siguen llegando el paciente o los o las pacientes al hospital un poco tarde, no obstante que tenemos la capacidad de respuesta de alrededor del 85 por ciento, es decir hay camas suficientes, los pacientes o los enfermos tardan en llegar al hospital por temor o lo que sea dicen voy a irme al hospital y ya no voy a salir, no es así”, expresó.

“Al llegar muy tarde al hospital nosotros decimos cuando ya llegas con una tasa de letalidad muy alta es muy difícil con todos los esfuerzos técnicos, científicos, que tenemos como médicos al respecto, sacar a un paciente cuando está en condiciones casi caso terminal”.

Encinas Torres agregó que si bien es cierto que la primera instancia es atenderse en casa, deben hacerlo acompañados siempre del diagnóstico de un médico y su tratamiento oportuno, pero que es importante que en el caso de que el paciente no mejore, la recomendación es acudir al hospital.

Actualmente, los hospitales del estado cuentan con el 86 por ciento de disponibilidad para atender a pacientes infectados por el virus Covid-19.