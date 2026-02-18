Pide Secretaria del PRI municipal emitir convocatoria para renovar sindicaturas en Culiacán

Durante la sesión de Cabildo Abierto realizada este miércoles en la sindicatura de Culiacancito, la secretaria general del Comité Municipal del PRI en Culiacán, Hecbel Rubí López Caballero, exigió la publicación inmediata de la convocatoria para el plebiscito de renovación de las sindicaturas.

Señaló que el municipio ya se encuentra dentro del plazo correspondiente para emitir la convocatoria.

Recordó que hace tres años el llamado fue publicado el 21 de febrero, por lo que consideró necesario que la autoridad municipal actúe en tiempo y forma para evitar retrasos.

“Es necesario que la convocatoria salga ya, para dar certeza a la ciudadanía y permitir que quienes deseen participar puedan registrarse con oportunidad; la vida democrática en las comunidades no debe postergarse”, expresó López Caballero.

Afirmó que la convocatoria permitirá dar certeza a la ciudadanía y facilitar el registro oportuno de quienes deseen participar.

Indicó que la renovación de las 16 sindicaturas representa un ejercicio fundamental de participación ciudadana.

Por ello, sostuvo que el Ayuntamiento debe garantizar un proceso abierto, ordenado y transparente.

También subrayó que, una vez emitida la convocatoria, se deben asegurar condiciones de seguridad para aspirantes y votantes.

“Debe haber garantías para todos, la participación ciudadana solo se fortalece cuando existen condiciones de legalidad, seguridad y respeto”, puntualizó.