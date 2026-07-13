Pide Sergio Esquer apoyo extraordinario para el campo y acciones para reactivar la economía de Sinaloa

La crisis de inseguridad y las afectaciones que enfrenta el sector agrícola obligan a los tres órdenes de Gobierno a implementar acciones para reactivar la economía de Sinaloa y respaldar a los productores, planteó Sergio Esquer Peiro.

El dirigente en Sinaloa de Movimiento Ciudadano afirmó que la violencia ha impactado la actividad económica del Estado y señaló que, hasta ahora, se han registrado el cierre de 4 mil 800 negocios y la pérdida de 27 mil empleos.

“Nos urge recuperar nuestra economía; la inseguridad nos tiene hundidos. Es un tema de voluntad política y que el Gobierno ponga atención al tema de Sinaloa. Es muy serio lo que está sucediendo y las consecuencias las vamos a ver más graves el año que viene”, expresó.

Esquer Peiro sostuvo que el panorama también es complejo para el campo sinaloense debido a la reducción en la producción agrícola durante el presente ciclo.

Explicó que la expectativa era cosechar cerca de 4 millones de toneladas; sin embargo, la producción alcanzó únicamente 2.9 millones, lo que representa un déficit de 1.1 millones de toneladas.

De acuerdo con sus estimaciones, esa disminución provocará que Sinaloa deje de recibir alrededor de 6 mil 250 millones de pesos en derrama económica.

Ante ese escenario, hizo un llamado para que el Gobierno otorgue un apoyo extraordinario a los productores, con el objetivo de que puedan hacer frente a sus compromisos con proveedores, instituciones bancarias y otros acreedores.

Asimismo, criticó que, mientras el estado enfrenta problemas de inseguridad y una desaceleración económica, Morena mantenga su atención en las candidaturas anticipadas en lugar de atender las demandas más urgentes de la población.

Consideró que la problemática de Sinaloa no se limita a la inseguridad, sino que también incluye el desgaste de las instituciones encargadas de brindar seguridad y certeza a la ciudadanía.