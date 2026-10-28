Pide Sinaloa Incluyente revisar iniciativa de baños neutros antes de rechazarla

La iniciativa para instalar baños neutros en espacios públicos no contempla eliminar los sanitarios existentes, sino incorporar una opción adicional que pueda ser utilizada por distintos sectores de la población, explicó Tiago Ventura, dirigente de Sinaloa Incluyente.

Esto, luego de las declaraciones del Diputado del PAN, Jorge González Flores, quien manifestó su rechazo a la propuesta al argumentar posibles riesgos relacionados con el abuso sexual infantil.

Ventura aclaró que los baños neutros no serían de uso obligatorio ni estarían destinados únicamente a hombres y mujeres, sino que también podrían atender las necesidades de personas con discapacidad, personas de talla baja y otros sectores que requieren instalaciones adecuadas.

Explicó que el objetivo es contar con espacios adicionales en los que más personas puedan sentirse incluidas, sin modificar ni eliminar los sanitarios que actualmente existen.

“Lo que se pretende es que exista un baño nuevo en el que pueden entrar personas de talla baja, personas de discapacidad, personas de la diversidad sexual. Que tenga adecuadas rampas, que tenga el mobiliario, de acuerdo a las necesidades específicas de las poblaciones” expresó.

El dirigente de Sinaloa Incluyente consideró que algunas de las reacciones en contra de la propuesta podrían estar relacionadas con una interpretación incorrecta de la iniciativa, por lo que llamó a las y los Legisladores a revisar su contenido antes de emitir una postura.

“Lamentamos que nuevamente el PAN esté intentando distorsionar el tema, que hombres van a entrar en el baño de las mujeres, mujeres al baño de hombres, o sea, cosas que ni en estadísticas han sucedido, por generar esta controversia que siempre les encanta generar” mencionó.

Tiago Ventura también aclaró que el uso de los baños neutros sería completamente opcional, por lo que cada persona tendría la libertad de decidir si utiliza estas instalaciones.

Esto, luego de que el Diputado manifestara preocupaciones relacionadas con la seguridad de niñas y niños y la postura de madres y padres de familia frente a la iniciativa.

Asimismo, señaló que la Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos se acercó a integrantes de la organización para conocer las necesidades y propuestas de la comunidad, con el propósito de tomarlas en cuenta en la elaboración de la iniciativa.

Por ello, indicó que Sinaloa Incluyente respalda la propuesta y reiteró el llamado a las y los Diputados a informarse sobre el alcance de las iniciativas antes de fijar una posición, a fin de evitar señalamientos basados en interpretaciones que no correspondan con su contenido.