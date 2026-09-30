Pide Somos observación internacional en elecciones en Sinaloa ante antecedente de violencia electoral en 2021

El partido Somos propuso que organismos internacionales, instituciones especializadas y visitantes extranjeros den seguimiento al proceso electoral de 2027 en Sinaloa, como una medida para fortalecer la transparencia y dar certeza a la ciudadanía ante el antecedente de participación del crimen organizado en las elecciones de 2021.

Víctor Manuel Uriarte Ochoa, representante de Somos ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, planteó este miércoles durante la instalación del órgano que se promueva la participación de personas visitantes extranjeras interesadas en conocer el desarrollo de los comicios.

Aclaró que la propuesta no busca que organismos internacionales intervengan en las decisiones de las autoridades electorales mexicanas, sino que puedan observar el desarrollo del proceso bajo las reglas establecidas por la legislación.

“Quiero ser muy claro, no estamos planteando que organismos internacionales intervengan en las decisiones de las autoridades electorales mexicanas. La conducción del proceso corresponde exclusivamente a nuestras instituciones y a las autoridades previstas de nuestra legislación”, señaló.

Uriarte Ochoa explicó posteriormente que la petición está relacionada con hechos registrados durante la elección de 2021 y con la participación que, según dijo, tuvo el crimen organizado en ese proceso.

“Se hace por los hechos sucedidos en cuestión de participación de parte del crimen organizado”, expresó.

El representante de Somos sostuvo que la presencia de observadores extranjeros permitiría ofrecer a la ciudadanía una mayor certeza de que la elección se desarrolla de manera pacífica y sin coacción.

“Queremos que haya una transparencia y que tengan más que nada los sinaloenses la tranquilidad y la certeza de que van a ir a votar de una manera pacífica, de una manera que no van a ser coaccionados para votar por cierto partido”, dijo.

Explicó que la propuesta busca que una tercera parte pueda dar cuenta del desarrollo de la elección y, posteriormente, acreditar si las distintas etapas se realizaron de manera transparente.

Durante su intervención ante el Consejo Local, Uriarte Ochoa pidió que el INE, dentro de sus atribuciones y en coordinación con las áreas correspondientes, promueva la figura de las personas visitantes extranjeras y facilite información a quienes tengan interés legítimo en participar.

Señaló que estos visitantes podrían conocer, dentro de los términos permitidos por la legislación, las distintas etapas y mecanismos del proceso electoral.

“Creemos que la transparencia debe ser una característica permanente de nuestras instituciones electorales”, afirmó.