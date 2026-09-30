Pide UAS a Gobierno del Estado adelantar recursos para enfrentar cierre de año

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, pidió a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava adelantar parte del recurso estatal correspondiente a diciembre para que la institución pueda hacer frente a sus compromisos de octubre y noviembre, mientras continúa la gestión de recursos ante la Federación.

Durante una sesión ordinaria del Consejo Universitario, Madueña Molina informó que sostuvo su primera reunión formal con Domínguez Nava, a quien presentó la situación financiera de la Universidad y las necesidades previstas para el cierre del año.

“Le dejé copia de toda la corrida financiera de julio a diciembre: cuánto vamos a recibir cada mes, cuánto vamos a erogar y cuánto es el faltante que tendríamos”, explicó.

Señaló que las ministraciones del presupuesto estatal no se distribuyen de manera equitativa durante el año, por lo que en diciembre se concentra una mayor cantidad de recursos.

Ante esto, dijo que solicitó a la Gobernadora adelantar ese recurso para cubrir los compromisos de los dos meses previos y, con ello, ganar tiempo para las gestiones que la Universidad realiza en Ciudad de México.

“Le pedí a nuestra Gobernadora, y aquí se los informo a ustedes, compañeros consejeros, que hiciera lo posible por adelantarnos ese recurso de diciembre para cerrar octubre y noviembre, ganar tiempo para la gestión en la Ciudad de México y, también con su apoyo, sacar adelante los compromisos de diciembre”, expresó.

Madueña Molina indicó que, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas estatal, se solicitó una reunión entre el área financiera de la UAS y el subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado.

Dijo que el encuentro se realizó el martes y que ya se da seguimiento a la petición para adelantar los recursos.

Paralelamente, el Rector señaló que mantiene comunicación con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para gestionar recursos que permitan atender los compromisos financieros de la Universidad hacia el cierre del año.

Recordó que el recurso federal programado para noviembre fue adelantado previamente para que la UAS pudiera cumplir compromisos de julio y alcanzar un acuerdo con el sindicato que permitió levantar el paro.

“Ellos están conscientes y saben muy bien que el recurso programado por la Federación para el mes de noviembre nos lo adelantaron para cumplir los compromisos de julio y lograr el acuerdo con el sindicato para levantar el paro; le estamos dando seguimiento”, señaló.

Madueña Molina mencionó que mantiene contacto con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí, así como con otros funcionarios federales, por lo que espera que en los próximos días haya avances en la entrega de recursos.

“En el tema del cierre de año, tengo confianza en que vamos a salir adelante”, manifestó.