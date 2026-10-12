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Prevención

Piden a ganaderos revisar heridas por areteo para prevenir gusano barrenador

Desde la Unión Ganadera Regional de Sinaloa se hizo un llamado a los productores a revisar constantemente sus hatos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/10/2026 12:04
12/10/2026 12:04

La revisión constante del ganado después de la colocación de aretes es fundamental para detectar a tiempo posibles casos de gusano barrenador, advirtió José Alfredo Sáinz Aispuro, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria.

Explicó que se han detectado casos de esta plaga en heridas provocadas durante el areteo, por lo que llamó a los técnicos a realizar las curaciones correspondientes después de colocar los aretes y a los productores a mantener vigilancia sobre sus animales.

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Señaló que dejar al ganado sin revisarlo durante varios días puede ocasionar que las heridas o la presencia de gusanos pasen inadvertidas, lo que retrasa la atención de los animales afectados.

“Algo muy importante que lo hemos repetido en varias ocasiones: el ganadero tiene que estar revisando constantemente sus hatos ganaderos”, expresó.

Sáinz Aispuro también pidió prestar especial atención a las crías recién nacidas, principalmente en la zona del ombligo, donde pueden presentarse gusaneras que requieren atención oportuna.

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Indicó que el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa trabajan de manera coordinada para reforzar las medidas preventivas entre técnicos aretadores y productores.

Para recibir capacitación y orientación sobre la prevención del gusano barrenador, los ganaderos pueden comunicarse al 667 750 1233 o escribir al correo divulgacion@cefppsinaloa.org.mx.

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