$!Piden a ganaderos revisar heridas por areteo para prevenir gusano barrenador

La revisión constante del ganado después de la colocación de aretes es fundamental para detectar a tiempo posibles casos de gusano barrenador, advirtió José Alfredo Sáinz Aispuro, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria. Explicó que se han detectado casos de esta plaga en heridas provocadas durante el areteo, por lo que llamó a los técnicos a realizar las curaciones correspondientes después de colocar los aretes y a los productores a mantener vigilancia sobre sus animales.

Señaló que dejar al ganado sin revisarlo durante varios días puede ocasionar que las heridas o la presencia de gusanos pasen inadvertidas, lo que retrasa la atención de los animales afectados. “Algo muy importante que lo hemos repetido en varias ocasiones: el ganadero tiene que estar revisando constantemente sus hatos ganaderos”, expresó. Sáinz Aispuro también pidió prestar especial atención a las crías recién nacidas, principalmente en la zona del ombligo, donde pueden presentarse gusaneras que requieren atención oportuna.