$!Piden a Gobernadora reactivar Consejo Estatal de Seguridad Pública ante crisis de violencia en Sinaloa

El documento señala que el CESP es un órgano colegiado integrado por representantes de la sociedad y establecido en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, cuya función es contribuir desde una perspectiva ciudadana y técnica al análisis, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones en materia de seguridad pública.

A través de un oficio fechado el 27 de agosto de 2026, la Coordinación General del CESP pidió a Domínguez Nava, en su carácter de presidenta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, retomar las sesiones del organismo, al considerar que es necesario fortalecer los espacios de coordinación y diálogo entre las instituciones de seguridad y la sociedad.

Ante los retos que enfrenta Sinaloa en materia de seguridad, justicia y fortalecimiento institucional, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública solicitó a la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava convocar a una sesión del órgano colegiado y reactivar sus trabajos.

La Coordinación General recordó que el artículo 57 de la Ley de Seguridad Pública establece que el Consejo Estatal de Seguridad Pública es la instancia superior de coordinación, planeación e implementación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y que debe ser presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo.

Además, citó el artículo 59 de la misma legislación, que establece que el Consejo “se reunirá, por lo menos, cada seis meses a convocatoria de su Presidente”.

Por ello, la organización solicitó formalmente a la gobernadora que convoque a una sesión para reactivar los trabajos institucionales del Consejo.

“En este contexto, y ante la relevancia que reviste para Sinaloa contar con espacios permanentes de coordinación y diálogo entre las instituciones responsables de la seguridad pública y la sociedad, nos permitimos solicitar respetuosamente a usted, en su carácter de Presidenta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, tenga a bien convocar a una sesión de dicho órgano colegiado y reactivar con ello sus trabajos institucionales”, señala el oficio.

Entre las funciones de la Coordinación General del CESP se encuentran elaborar propuestas para el Programa Estatal de Seguridad Pública, dar seguimiento a los acuerdos del Consejo, proponer políticas y acciones para mejorar el desempeño de las instituciones de seguridad y dar seguimiento a los indicadores de incidencia delictiva y eficiencia institucional.

El organismo también tiene atribuciones para actuar como observatorio ciudadano en materia de seguridad pública.

La solicitud fue recibida por el Gobierno de Sinaloa el 27 de agosto, de acuerdo con el sello de la Dirección de Documentación de la Oficina de la Gobernadora.

La petición ocurre en un contexto de casi dos años de crisis de seguridad en Sinaloa, en el que organizaciones civiles y empresariales han reclamado mayor participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en las políticas de seguridad.

Desde que inició el ciclo de violencia, el CESP no ha celebrado sesiones.