Abogados de Sinaloa exigieron que la próxima persona que encabece la Fiscalía General del Estado, sea un perfil que realmente defienda la autonomía de la institución, y sea imparcial a la hora de perseguir delitos.

Sobre ello, Elizabeth Ávila Carrancio, de la Red por la Igualdad Sustantiva, criticó que el Gobernador del Estado tiene injerencia en el actuar de la FGE, lo cual atenta contra la división de poderes en Sinaloa.

”No hay controles de poderes, no hay márgenes, no hay límites, ni a un órgano constitucional autónomo como debería ser la Fiscalía”.

”La necesidad de un Fiscal con autonomía se ve desde hace mucho por la injerencia del Poder Ejecutivo en la parcialidad de los procesos, las fiscalías deberían de tener cierto grado de autonomía y no ser tan subordinadas al Ejecutivo”, asentó Ávila Carrancio.

A la convocatoria lanzada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para nombrar a un nuevo titular de la FGE, se han registrado cuatro personas. Dámaso Castro Saavedra, Vicefiscal General; Claudia Zulema Sánchez Kondo, Vicefiscal de la zona centro; y dos abogados privados.

Sobre los dos funcionarios de la FGE, Julio Alfonso Castro López, presidente del Colegio de Abogados Eleuterio Ríos Espinoza, refirió que si llegan a la titularidad del órgano, sería darle continuidad al trabajo de Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien renunció el 16 de agosto.

”Al parecer quieren el continuismo de las mismas personas que están en la Fiscalía, ¿por qué? Porque inmediatamente se registraron. No entendemos cómo, tan rápido, hicieron eso”.

Alma Luz Bernal, de la Federación de Abogados, aseveró que Quiñónez Estrada se dejó llevar por los elogios hacia su persona por la reputación que tenía como Jueza local, pero una vez asumió la titularidad de la FGE, solo obedeció órdenes del Gobernador del Estado.

”Si yo empiezo a hacerle caso a las personas que me están haciendo el honor de creer en mí, y empiezo a creerme que ya soy, y permito que mi nombre se empiece a estar rolando con compromisos, ahí yo no estoy siendo honorable, y entonces por mucha carrera que tenga, que me respalde, mi trabajo y honestidad, pues se va a perder. Eso fue lo que le pasó a la ex Fiscal”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que durante su encomienda como Fiscal, se encargó más de establecer conexiones con otros actores públicos, más que enfocarse en la persecución de delitos.

”Considero que a veces se delegan responsabilidades por situaciones cómodas, porque si usted se va al hecho, usted va a encontrar una Fiscal que parecía más de relaciones públicas, con la retórica de que como es mujer, cabía en todos los espacios”, cuestionó Alma Luz Bernal.