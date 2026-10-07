Piden abrir el CESP a madres buscadoras y víctimas

La renovación del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa debe abrir espacio a madres buscadoras, víctimas de la violencia, defensores de derechos humanos y periodistas, planteó Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del organismo.

A tres días de que cierre la convocatoria para renovar a los representantes ciudadanos, Calderón Quevedo llamó al Poder Ejecutivo estatal a considerar perfiles de sectores que viven directamente las consecuencias de la crisis de seguridad en Sinaloa.

“Al menos un asiento, a las víctimas, a los colectivos como las madres buscadoras, pero también a los defensores de derechos humanos, al tema de los medios de comunicación y los defensores de la libertad de expresión”, pidió.

Calderón Quevedo señaló que históricamente han tenido mayor presencia los sectores empresariales, cuya representación consideró necesaria, pero sostuvo que debe existir un equilibrio con otros grupos de la sociedad.

La convocatoria para renovar a los representantes ciudadanos del CESP cierra este viernes 9 de octubre.

El coordinador explicó que pueden presentar propuestas organismos de la sociedad civil, colegios de profesionistas, instituciones académicas y colectivos de víctimas.

Detalló que podrían recibirse decenas de perfiles, pero la integración final será de un máximo de 18 representantes ciudadanos, aunque podría ser menor.

La selección corresponderá a la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava y deberá considerar el principio de paridad de género.

Calderón Quevedo agregó que también sería importante que los perfiles tengan representatividad de distintas regiones del estado, con propuestas provenientes del norte, centro y sur de Sinaloa.

“Fundamentalmente eso, un compromiso con la colectividad en términos de poder aportar cosas de solución y que nos ayuden a solucionar un tema tan complejo como es el tema de la inseguridad”, expresó.

El coordinador general señaló que los representantes ciudadanos tendrán participación en la observación de las políticas públicas de seguridad, la ejecución de presupuestos y el monitoreo de las acciones gubernamentales.

Además, destacó su intervención en procesos de renovación de instituciones como la Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Sobre su permanencia en el organismo, Calderón Quevedo señaló que también presentó su documentación conforme a la convocatoria, pero aclaró que su continuidad dependerá de la Gobernadora.

Explicó que primero tendría que ser considerado dentro de los perfiles que integrarán el nuevo Consejo.

Después, corresponderá a los nuevos consejeros decidir quién ocupará la Coordinación General del CESP.

“Nosotros no sabemos si nos vamos a renovar”, dijo.

Calderón Quevedo consideró que su periodo al frente del organismo ha representado un aprendizaje y un reto ciudadano, pero reconoció que deja pendientes.

Entre ellos, señaló el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en Sinaloa.

“La gran asignatura pendiente es que al día de hoy no tenemos instituciones de seguridad y justicia fuertes en Sinaloa”, afirmó.