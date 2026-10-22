$!Piden al IEES fortalecer acciones afirmativas para candidaturas LGBT+ en Sinaloa

El pronunciamiento retoma las denuncias públicas realizadas en octubre de 2025 por colectivos y activistas LGBT+, quienes señalaron presuntas irregularidades en la representación de la diversidad sexual en el Congreso de Sinaloa y solicitaron mecanismos transparentes y participativos.

En un comunicado la asociación civil señaló que las acciones afirmativas han permitido abrir espacios políticos históricamente cerrados para las poblaciones de la diversidad sexual; sin embargo, advirtió que el registro de candidaturas no es suficiente si no se traduce en un compromiso real con sus derechos y necesidades.

Sinaloa Incluyente A.C. llamó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a fortalecer los mecanismos de acceso, revisión y rendición de cuentas de las candidaturas LGBT+ para los próximos procesos electorales, con el propósito de garantizar una representación política efectiva de esta población.

Ante ello, Sinaloa Incluyente consideró necesario revisar el diseño y la aplicación de las medidas electorales destinadas a garantizar la participación política de esta población.

La organización propuso que las reglas para acreditar las candidaturas sean públicas y claras, además de construirse mediante la participación de las poblaciones LGBT+ y de las organizaciones que trabajan en favor de sus derechos.

Entre los criterios que podrían considerarse, conforme a la normativa aplicable, mencionó la participación comunitaria, el trabajo previo en favor de estas poblaciones y la disposición de las personas candidatas para mantener el diálogo con sus organizaciones.

Estos mecanismos, sostuvo, deben contribuir a prevenir simulaciones y evaluar el compromiso público de las candidaturas con la igualdad y los derechos LGBT+, sin vulnerar la dignidad, privacidad, igualdad ni el debido proceso de las personas aspirantes.

La asociación también subrayó que la orientación sexual y la identidad de género son aspectos que merecen respeto y privacidad. Por ello, advirtió que la consulta con colectivos y organizaciones debe servir para mejorar la representación, sin exponer a las personas, imponer una sola forma de vivir la identidad ni delegar en terceros la decisión sobre quién pertenece a estas poblaciones.

Sinaloa Incluyente afirmó que la representación política debe ir más allá de cumplir con el registro de una candidatura, pues también implica escuchar las demandas de las poblaciones LGBT+ y procurar que sus derechos sean considerados en las decisiones públicas.

Finalmente, convocó al IEES, a los partidos políticos, a las colectividades y a las organizaciones de la sociedad civil a dialogar y construir mecanismos verificables, participativos y respetuosos que fortalezcan la representación política de la diversidad sexual en Sinaloa.