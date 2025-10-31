$!Piden alumbrado, agua y pavimento en comunidades rurales de la sindicatura de San Lorenzo durante Cabildo abierto

Entre las solicitudes más urgentes, los habitantes destacaron la ampliación de la red de agua potable para los solares ubicados sobre el camino a El Aguaje, la instalación de luminarias sobre la autopista Culiacán–Mazatlán, a la altura del ejido El Melón, y la rehabilitación del drenaje sanitario en la sindicatura de San Lorenzo.

El encuentro se realizó en la comunidad de Tabalá, en la que acudió el pleno municipal, es decir, el Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, la Síndica Procuradora, Ana Miriam Ramos Villarreal y regidoras y regidores.

En la sindicatura de San Lorenzo, en Culiacán, vecinos de distintas comunidades rurales aprovecharon la quinta sesión de Cabildo Abierto para exponer lo que les sigue faltando: calles pavimentadas, agua potable, drenaje y alumbrado público.

Alejandra Ruiz Ramos solicitó la ampliación de la red de agua potable para los solares ubicados sobre el camino a El Aguaje, en la comisaría de Tabalá.

Mario Isabel Osuna Hernández gestionó la instalación de luminarias en ambos márgenes desde el puente hasta la gasolinera, así como la construcción del drenaje desde la salida de la comunidad de San Miguel, perteneciente a la sindicatura de San Lorenzo.

En otra participación, Guadalupe Agustín Hernández Ortega solicitó el reencarpetado de la calle principal, desde el entronque de la entrada hasta la plazuela de la comunidad de Emancipación, en la sindicatura de Emiliano Zapata.

El señor José Raúl Pérez Núñez planteó la necesidad de instalar juegos infantiles y bancas en el parque “Girasoles”, ubicado en el fraccionamiento Colinas del Bosque, en la zona urbana de Culiacán.

Además, habitantes del Ejido El Bajo pidieron restablecer su parque y mejorar las vialidades, mientras que en Emancipación, el comisariado ejidal pidió el reencarpetado de la calle principal, que conduce al parador fotográfico del poblado.

En Laguna de Canachi, sindicatura de Baila, se solicitó la pavimentación del bulevar y una brigada de fumigación ante la proliferación de moscos.

También hubo peticiones para colocar bancas y techumbres en los paraderos del transporte público, señalización vial y juegos infantiles en plazuelas y parques, además de la continuidad del servicio de agua potable en zonas donde el abasto es irregular.