$!Piden alumnos de la 22 de Diciembre computadoras, área de juegos y puente peatonal al Alcalde de Culiacán

Alumnos de la escuela primaria federal 22 de Diciembre, ubicada en la colonia Nuevo Culiacán, aprovecharon una sesión de diálogo con el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, para solicitar un centro de cómputo, un área de juegos, un puente peatonal y la rehabilitación de la calle de acceso al plantel.

Durante el encuentro, en representación del alumnado, estudiantes como José Chaidez plantearon la necesidad de realizar el reencarpetado, la donación de equipos de cómputo, la instalación de nuevos ventanales en las aulas y la rehabilitación del puente peatonal que cruza el arroyo.

También estudiantes sumaron nuevas gestiones, entre ellas la construcción de una barda perimetral y la creación de un área de juegos, entre otras solicitudes.

En su intervención, Gámez Mendívil resaltó la urgencia de rescatar la infraestructura del plantel, el cual durante seis décadas ha contribuido a la formación educativa de diversas generaciones.