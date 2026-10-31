Piden apoyo para cirugía de ‘Pinto’, perro herido de bala en ataque en Culiacán

Durante el ataque, el animal recibió un impacto de proyectil de alto calibre en la pata trasera izquierda.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas del viernes 30 de octubre, cuando hombres armados dispararon contra la fachada de un domicilio.

CULIACÁN._ “Pinto”, el perro que resultó herido de bala durante un ataque armado contra una vivienda en la Colonia Progreso, necesita una cirugía para atender las lesiones que sufrió, por lo que la Fundación Balto y Togo solicitó apoyo económico para cubrir los gastos de su recuperación.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y policías municipales auxiliaron al perro y gestionaron su traslado para recibir atención veterinaria.

La fundación informó que “Pinto” fue atendido en Chapultepets Congreso, donde lograron detener la hemorragia y mantenerlo estable. Sin embargo, todavía requiere una intervención quirúrgica.

En su publicación, la organización lamentó que los animales también queden expuestos a los hechos violentos que ocurren en Sinaloa.

“Ellos no tienen la culpa, no participan en los conflictos y no pueden ponerse a salvo por sí mismos”, expresó.

La asociación explicó que los gastos de cirugía y recuperación representan un compromiso económico para la fundación, por lo que pidió la colaboración de la ciudadanía.

“Cada peso suma y puede hacer la diferencia para que Pinto tenga una oportunidad de sanar”, señaló.

Las personas interesadas en apoyar pueden realizar aportaciones a las siguientes cuentas, ambas a nombre de Marisela Castaños Pérez: Bancoppel 4169 1614 1938 0844; Banamex: 5256784254891996 o PayPal: Paypal.me/fundacionbaltoytogo.

La fundación también pidió compartir la publicación para llegar a más personas que puedan contribuir a la recuperación del animal.

“Pinto merece vivir sin dolor. Los animales también son víctimas de la violencia. No los dejemos solos”, manifestó la organización.