Piden apoyo para localizar procesador de implante coclear extraviado en el Centro de Culiacán

Familiares de Rebeca, una menor de 4 años de edad, pidieron el apoyo de la ciudadanía para localizar un procesador de implante coclear que fue extraviado este jueves en la zona Centro de Culiacán, ya que sin este dispositivo la niña no puede escuchar.

De acuerdo con la información proporcionada, el extravío ocurrió entre las 13:00 y 14:00 horas en el negocio Plásticos y Envases del Pacífico, ubicado sobre la calle Mariano Escobedo, en la colonia Centro.

El procesador de implante coclear es un dispositivo médico esencial para la audición de la menor y forma parte fundamental de su desarrollo y comunicación, por lo que su pérdida representa una situación de urgencia para la familia.

Ante ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que permita dar con el paradero del equipo, se comuniquen al 667 522 6791, número al que también puede reportarse cualquier dato de manera directa.

La familia informó que se ofrece gratificación a quien ayude a recuperar el dispositivo y agradeció el apoyo y la difusión del caso, con la esperanza de que el procesador pueda ser localizado a la brevedad.