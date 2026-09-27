$!Piden apoyo urgente para familias de comunidades pesqueras afectadas por inundaciones

Ante las inundaciones que han afectado a comunidades pesqueras de Navolato por las recientes lluvias, se solicita apoyo urgente para las familias de Altata, El Tetuán, Dautillos y Las Aguamitas.

Entre los artículos que se requieren se encuentran escobas, trapeadores, cubetas, jabón en polvo y líquido, cloro, Pinol, detergente, esponjas, fibras, jergas y bolsas negras para basura.

También se pide apoyo con guantes de hule, palas, carretillas y cepillos, así como productos para protección e higiene ante la presencia de mosquitos, entre ellos repelentes, insecticida y pabellones o mosquiteros.