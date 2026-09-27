$!Piden apoyo urgente para familias de comunidades pesqueras afectadas por inundaciones

Ante las inundaciones que han afectado a comunidades pesqueras de Navolato por las recientes lluvias, se solicita apoyo urgente para las familias de Altata, El Tetuán, Dautillos y Las Aguamitas.
Entre los artículos que se requieren se encuentran escobas, trapeadores, cubetas, jabón en polvo y líquido, cloro, Pinol, detergente, esponjas, fibras, jergas y bolsas negras para basura.
También se pide apoyo con guantes de hule, palas, carretillas y cepillos, así como productos para protección e higiene ante la presencia de mosquitos, entre ellos repelentes, insecticida y pabellones o mosquiteros.
Para quienes deseen realizar un donativo en efectivo, los datos proporcionados son:
Beneficiaria: Yanett Miranda Castro Medina
Banco: BanCoppel
Número de tarjeta/cuenta: 4169 1608 4945 3858
Además, se habilitó un centro de acopio en las oficinas de Coparmex Sinaloa, ubicadas en:
Avenida de los Insurgentes 248, colonia Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, código postal 80000.
La convocatoria busca reunir insumos para apoyar a las familias afectadas y contribuir a las labores de limpieza, higiene y recuperación de las viviendas tras las inundaciones.