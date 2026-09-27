Culiacán

Piden apoyo urgente para familias de comunidades pesqueras afectadas por inundaciones

Solicitan artículos de limpieza, repelentes, mosquiteros y donativos en efectivo para habitantes de Altata, El Tetuán, Dautillos y Las Aguamitas
Belem Angulo |
27/09/2026 15:39
27/09/2026 15:39

Ante las inundaciones que han afectado a comunidades pesqueras de Navolato por las recientes lluvias, se solicita apoyo urgente para las familias de Altata, El Tetuán, Dautillos y Las Aguamitas.

Entre los artículos que se requieren se encuentran escobas, trapeadores, cubetas, jabón en polvo y líquido, cloro, Pinol, detergente, esponjas, fibras, jergas y bolsas negras para basura.

También se pide apoyo con guantes de hule, palas, carretillas y cepillos, así como productos para protección e higiene ante la presencia de mosquitos, entre ellos repelentes, insecticida y pabellones o mosquiteros.

$!Piden apoyo urgente para familias de comunidades pesqueras afectadas por inundaciones

Para quienes deseen realizar un donativo en efectivo, los datos proporcionados son:

Beneficiaria: Yanett Miranda Castro Medina

Banco: BanCoppel

Número de tarjeta/cuenta: 4169 1608 4945 3858

Además, se habilitó un centro de acopio en las oficinas de Coparmex Sinaloa, ubicadas en:

Avenida de los Insurgentes 248, colonia Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, código postal 80000.

La convocatoria busca reunir insumos para apoyar a las familias afectadas y contribuir a las labores de limpieza, higiene y recuperación de las viviendas tras las inundaciones.

#Inundaciones
#Pescadores
#Apoyos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube