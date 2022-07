Que se busque a los desaparecidos, se trabaje en las carpetas de investigación y se dote de personal capacitado a la comisión de búsqueda, es la petición que hace el colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y a la Fiscal de Sinaloa Sara Bruna Quiñones Estrada.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, en Sinaloa hay más de 5 mil 300 personas desaparecidas, por lo que familiares de las víctimas hacen el llamado a las autoridades a que se trabaje en las denuncias y se busque a los desaparecidos.

“Pedirle al Gobernador y a la Fiscal que dote de suficiente personal, de suficientes investigadores en el ramo de desaparición forzada porque sí hace falta, en la Comisión de Búsqueda falta mucho personal capacitado, la Comisión casi no tiene personal, entonces sí hace falta que lo doten de más personal para la Comisión”, expresó Alma Rosa Rojo Medina, del colectivo Voces Unidas por la Vida.

Rojo Medina comentó que son pocos los avances que presenta la Fiscalía en las carpetas de investigación de las denuncias de desaparición forzada, y en la mayoría de los casos los avances los presentan los familiares de las víctimas por los recorridos de búsqueda que realizan.

“Muy pocas carpetas han salido adelante, de esas creo de los desaparecidos tengo dos o tres casos reconocidos que ha habido avances, pero ¿los demás?, nada más lo que nosotros aportamos como familias”, dijo.

En la búsqueda de personas desaparecidas, las víctimas solo piden encontrar los restos de los familiares, pedir justicia o que se investigue y se castigue a los responsables es algo que no esperan, dice Alma Rosa, pues no creen que haya justicia.

“A veces no pedimos justicia porque sé que no va haber, porque si nosotros supiéramos quién fue, quién nos hizo el daño no pudiéramos hacer nada en contra de ellos”, dijo.