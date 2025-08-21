$!Piden con marcha aparición con vida de la joven Denisse y sus tíos Patricia y Francisco

Hace una semana, Denisse y sus tíos Patricia y Francisco salieron de Culiacán rumbo a Mazatlán en lo que sería un viaje corto. Su última conexión se registró en la carretera, a la altura de La Cruz de Elota. Este jueves, familiares y amigos marcharon para clamar su aparición con vida y visibilizar el caso. Decenas de personas partieron a las 17:00 horas desde La Catedral de Culiacán hacia La Lomita.





Con pancartas y al sonido de sus consignas siguieron sobre la avenida Álvaro Obregón. La familia salió de su casa alrededor de las 7:00 horas el pasado jueves 14 de agosto en una camioneta Xtreme color naranja.





Denisse Alejandra Avitia Villa es una joven de 29 años. Es madre de tres pequeños. De acuerdo a su familia, la joven combina su trabajo como cajera en una farmacia con la venta de empanadas y la venta de ropa de segunda mano en los tianguis.





Sus tíos son Patricia Villa Olivas, tiene 47 años y Francisco Javier Quiñónes Gastélum, de 49 años. Dulce Quiñones, hermana de Francisco Javier, aseguró que durante el viaje sus familiares no expresaron ninguna inquietud. “Nada, es algo que no tiene respuesta. La verdad no tengo nada más que decir, solamente que nos lo regresen”, señaló.



