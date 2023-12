“De nada sirve estar aumentando el recurso si este no va ser ejercido como debe de ser”, afirmó.

La Diputada Elizabeth Chía Galaviz, quien representa al Partido Sinaloense y es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, mencionó que Sebides se niega a rendir un informe de la aplicación del presupuesto para vivienda en beneficio de los desplazados, aumentando así la duda de que este recurso público no se haya aplicado para lo que fue presupuestado.

“Desafortunadamente podemos sospechar que este recurso de más de 70 millones de pesos se ha desviado a otro concepto, porque en dos años no se ha construido una sola casa para desplazados”, expresó.

Hernández Lugo explicó que Pérez Corral ha estado ejerciendo recursos para instalar servicios para los integrantes del Movimiento Antorcha Campesino, por lo tanto, ha desviado dinero para personas que no son desplazadas.

“Es por eso que pido la destitución de María Inés Pérez Corral como titular de Sebides, porque en dos años que ha ejercido el presupuesto no se hizo ningún beneficio y ahorita tenemos la cifra de casi 120 millones de pesos que están a la deriva y no se sabe qué pasó con ellos”, manifestó.

Bruno Torres Alarcón, otro representante de desplazados, indicó que Rocha Moya les prometió en la propuesta de gobierno, beneficios y seguridad a esta población, pero no ha ejercido poder de su responsabilidad como Gobernador del Estado.

“Porque las niñas y niños desplazados, contigo, sin ti y a pesar de ti, van a estar. Los desplazados están porque no hubo estado y que me perdone el Gobernador, porque desde Malova supo de los desplazamientos y no nos quiere ver”, expresó el representante.

Además, señaló que Rocha Moya ha dado información errónea a la población y exigió que se involucre en la problemática.

“Está violando el Gobernador, porque es responsable, o lo están haciendo adrede para desaparecer todo el dinero. O atienden a los desplazados, o los atienden. Demuestren dónde está el dinero y todos contentos”, declaró Torres Alarcón.