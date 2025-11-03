$!Piden destitución de la Comisionada Estatal de Búsqueda en Sinaloa por presuntas omisiones

El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa se manifestaron este lunes en el patio del Palacio de Gobierno para exigir la destitución de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karina Márquez Calderón.

El colectivo acusa de negligencia en las labores de localización y rescate de restos humanos en fosas clandestinas a la funcionaria.

Durante la protesta, Reinalda Pulido Chavira, representante del colectivo, señaló presunto mal uso de los recursos públicos y falta de atención oportuna a los reportes de hallazgos en diversas zonas del estado.