Piden en el Congreso de Sinaloa que se inicie un juicio político contra la Alcaldesa de Cosalá Carla Úrsula Corrales

El Congreso del Estado recibió la solicitud de un juicio político en contra de la Alcaldesa de Cosalá, Carla Úrsula Corrales Corrales, a quien acusan de no respetar los derechos de pensionados de ese municipio.

Martín Ramos Corrales, abogado de los afectados, acudió al Congreso de Sinaloa para presentar la demanda.

“Son pensiones que otras administraciones ya les había otorgado conforme el contrato colectivo de trabajo que ella dice que no conoce y que no existe en el ayuntamiento y que no existe en ninguna parte de ninguna dependencia de ahí de Cosalá, cosa totalmente falsa puesto que nosotros traemos una copia de dicho documento”, señaló.

El abogado manifestó que en el grupo hay jubilados que han perdido la vista o alguna de sus extremidades por culpa de la diabetes, señalando las condiciones en las que se encuentran quienes están solicitando que se les pague las pensiones suspendidas a partir de la primera quincena del mes de noviembre, quedando sin aguinaldo u otras prestaciones que ya estaban presupuestadas.

De acuerdo con Ramos Corrales el Ayuntamiento tiene la obligación legal de otorgar pensiones por jubilamiento o retiro, pensiones por vejez, por invalidez y muerte, señalando que la Alcaldesa de Cosalá, de manera arbitraria, retiró ese beneficio sin tener facultades para ello.

“Los demandantes en este procedimiento son alrededor de 10 u 11 personas, pero hay más personas que se vieron afectadas, existe una confusión de parte de ellos, ellos otorgan pensiones, acaban de otorgar una pensión por jubilación o retiro y acaban de otorgar una pensión por viudez, ella argumenta que no hay dinero en el Ayuntamientos, entonces ¿cómo sigue otorgando pensiones?”, cuestionó.

Primero Corrales Corrales, expuso el litigante, negó que existiera ese contrato colectivo de trabajo, pero para las nuevas pensiones han copiado de las pensiones anteriores bajo ese esquema, haciendo dictámenes idénticos a los de la administración pasada con es argumentación, por lo que pidieron que no se contradiga.

Anteriormente las personas afectadas ya habían acudido a Culiacán para tener una reunión en un área de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde estuvo la Alcaldesa de Cosalá también y argumentó que no existían esos contratos, señalando que si el contrato estipulaba ese tipo de pensiones, ella lo iba a respetar.

“El contrato ya lo conoce, de hecho en otras reuniones en Cosalá, con los mismos compañeros pensionados, ahí se ha hablado la existencia del contrato con su asesor jurídico, sin embargo, ha hecho caso omiso, fue el Gobernador del Estado a Cosalá, lo abordaron las gentes, él muy amablemente dijo que iba a solucionar este problema, que las pensiones que estaban dadas conforme a derecho se tenían que respetar”, dijo.

Lo que han entendido es que Rubén Rocha Moya envió una partida para atender este problema, pero que no se ha dispersado entre las personas afectadas, por lo tanto no hay solución, mientras que los problemas de salud de este grupo se agravian con la edad y no se les restituyen sus derechos a las pensiones.

Antecedentes

En sucesos recientes, fue en la primera semana del mes de marzo que Corrales Corrales decidió renunciar al Partido Sinaloense, lo que desencadenó la renuncia también de la Alcaldesa de Rosario Claudia Valdez Aguilar, que era de ese mismo partido que en coalición con Morena las llevaron a ganar.

Posteriormente en el Poder Legislativo la Diputada Rosario Sarabia Soto y el Diputado Martín Vega Álvarez informaron su renuncia al Partido Sinaloense para unirse al grupo parlamentario de Morena, misma acción realizada posteriormente por la Diputada Luz Verónica Avilés Rochín, dejando al PAS con 5 de 8 integrantes con los que inició.