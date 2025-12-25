Piden evitar pirotecnia en fiestas decembrinas por daño a animales y personas sensibles

CULIACÁN._ Un llamado a la ciudadanía a no utilizar pirotecnia durante las fiestas decembrinas, ya que su uso provoca graves afectaciones físicas y emocionales en los animales, lanzó la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal, A.C.

La presidenta de la fundación, Marisela Castaños, explicó que durante esta temporada se incrementan los casos de perros y gatos que sufren crisis de pánico, lesiones, quemaduras y extravíos debido al estruendo de los cohetes.

Recordó que incluso el año pasado la organización atendió 12 casos de perros quemados por pirotecnia.

El impacto de la pirotecnia no se limita a perros y gatos, señaló, sino también afecta a aves y fauna urbana, así como a personas sensibles al ruido, entre ellas niños con autismo, quienes llegan a presentar crisis severas durante estas celebraciones.

“Les pedimos a la gente ser empáticos, no solo con los animales, con las aves, perros, gatos; los niños con autismo que sufren mucho”, advirtió.

Ante este panorama, la fundación recomendó a los dueños de mascotas utilizar métodos alternativos para reducir el estrés, como premios o sprays relajantes, fajas especiales y, en casos con padecimientos cardíacos, acudir previamente con un médico veterinario.

“Lo correcto es que la gente concientice que no debemos usar la pirotecnia”, apuntó.

En cuanto a la adopción o compra de animales como regalo durante este temporada, Castaños advirtió que el abandono puede aumentar entre 30 y 40 por ciento, por esta razón, la fundación suspende adopciones durante Navidad y Día de Reyes.

“Les pedimos a la gente que si no está preparada, que mejor no tenga animales, que le regalen un peluche a los niños u otro tipo de animalitos, incluso hay hasta de baterías que les puedan regalar para que no tengan que darles una mascota”, dijo.

“También les pedimos que no les den hámster o conejos porque los niños son muy toscos con ese tipo de animales y terminan desgarrados o con lesiones neurológicas”.

Castaños invitó a acudir a esterilizar a sus mascotas a las campañas gratuitas, con el fin de que baje el número de animalitos en situación de calle.

Indicó que la fundación reanudará en enero la campaña “Adopta un viejito”, enfocada en animales adultos.

“Pasando el 6 de enero ya reactivamos la campaña de ‘Adopta un viejito’, porque Balto y Togo tiene 60 animalitos ya adultos que no han podido encontrar un hogar y estamos buscando un hogar digno para que ellos encuentren su hogar y tengan sus últimos días de manera tranquila”.