Integrantes del Movimiento Democrático Universitario lanzaron un llamado a la Fiscalía General del Estado para que le solicite al Juez de Control correspondiente el embargo de bienes en contra de Héctor Melesio Cuén Díaz, así como la inmovilización de sus cuentas bancarias.

Los universitarios señalaron que los requerimientos y exhortos que ha hecho el órgano investigador para que el hijo del ex Rector se presente a sus audiencias, no han sido suficientes para darle celeridad al proceso, tanto así que ni siquiera tienen certeza de dónde se encuentra.

“Nos vemos en la solicitud verbal, y posteriormente va a ser escrita y llegada al escritorio de la licenciada Sara Bruna Quiñónez, para que dentro de sus facultades solicite y ordene al Juez de Control, haga uso de las providencias precautorias”, expuso uno de los universitarios.

Citaron el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su título sexto, “Medidas de Protección Durante la Investigación, Formas de Conducción del Imputado al Proceso y Medidas Cautelares”, el cual contempla tanto el embargo de bienes como la inmovilización de cuentas y demás valores que el imputado tenga del sistema financiero.

“Ya no son suficientes las medidas cautelares que hay ahorita, en este momento. Recuerden bien que se aplicaron, de acuerdo al 155 del CNPP, la presentación periódica, en su fracción primera; en su fracción, quinta, se prohibió salir del País, no sabemos ahorita si Héctor Melesio Cuén Díaz haya salido del País, no hay certeza, ni siquiera la Fiscal, ni los policías de investigación tienen certeza de ello”, reclamó.

Aseveró que, debido a la actividad empresarial que mantiene Cuén Díaz, es importante la implementación de alguna de estas providencias para alcanzar una verdadera justicia para la UAS, ya que Melesio hijo está vinculado a proceso por presuntos actos de corrupción en agravio de la casa rosalina.

“Como parte de su responsabilidad con el Estado, si usted, licenciada Sara Bruna Quiñónez, busca que se haga justicia, que el imputado se presente, que no siga evadiendo sus procesos y que repare el daño causado, sin remordimiento y sin intereses de por medio a estas medidas. Queremos hechos, queremos que se concreten los hechos, o sea, queremos justicia, queremos que se esclarezca, queremos que se repare el daño”.

“Ya no es suficiente ver a un funcionario o ex funcionario tras las rejas, nosotros lo que queremos es que se repare el daño”, concluyó.

Melesio Cuén Díaz ha sido vinculado a proceso hasta en tres ocasiones por desempeño irregular de la función pública, después de que la Fiscalía de Sinaloa lo señaló como uno de los probables responsables de orquestar compras millonarias por conceptos como tortillas, carnes y mantenimiento de edificios de la UAS. Todo esto en su carácter de Director de Bienes y Suministros de la universidad.

Por otro lado, tiene abierto el cuadernillo 1098/2023, en el que se pretende acusarle solo a él por presuntas negociaciones ilícitas. El contenido de esa carpeta son facturas que emitió su propio restaurante a la UAS, cuando él ostentaba el cargo de mayor responsabilidad adquisitiva de la institución.

Sin embargo, ha recurrido a diferentes métodos para evitar hasta en 11 ocasiones la audiencia inicial donde se leerá la acusación; entre sus justificaciones ha utilizado documentos médicos expedidos incluso por su primo, Daniel Emilio Cuén Lizárraga, quien funge como Director del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la UAS.

Como último recurso, la FGE pidió a un Juez local que autorizara la fuerza pública para obligarle a comparecer; como respuesta a ello, Cuén Díaz promovió un amparo y le dieron la suspensión provisional con la condición de apersonarse ante el Juez, pero desacató esa orden y se reactivó la posibilidad de utilizar la fuerza pública en su contra.