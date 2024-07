Como consecuencia de ello, dijo, tampoco es posible la adquisición de nuevos vehículos, ni pueden acceder a programas como “Puro Sinaloa”, implementado en la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Manifestó que como transportistas desean sostener un encuentro con el Poder Ejecutivo, a fin de trabajar juntos en brindar un mejor servicio, al mismo tiempo que sea rentable.

“Nosotros no estamos por que nos den una tarifa que no sea la que debe de ser, no, una tarifa que sea razonable para que se sienta que nosotros podemos seguir adelante, mínimamente dándole mantenimiento a los carros, que ahorita no nos está alcanzando ni siquiera para eso”, señaló.

“Todos los proyectos que traemos, que son para nosotros muy buenos, porque va en pro de mejorar el servicio, pero no los podemos hacer sin un “cinco” en la bolsa, tenemos que sacar de alguna parte”, expresó el presidente de la FAES.

En otro tema, José Miguel Luna Ley, líder transportista, señaló que el descuento para los estudiantes, que actualmente les permite pagar 3.5 pesos al presentar la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil, afecta mucho a sus finanzas, pues el Estado no les otorga algún recurso para cubrir este descuento.

“La mayoría de la gente cree que el Gobierno aporta para el descuento de los estudiantes. El otro día me preguntaron “¿cuánto les dan por cada boleto?” Ni un centavo, nos toca a los transportistas, nomás. Eso no es posible, tenemos que agarrar una carga entre nosotros, y el Gobierno que le meta dinero también”.

Indicó que el aumento no solo debería aplicar al transporte urbano, sino que el transporte foráneo, como hacia sindicaturas, también tiene que aumentar.

Mario Ruiz Soto, proveniente de Ahome, aseguró que pedir un aumento en la tarifa no es capricho de los transportistas, sino una manera de intentar subsistir.

“No es un capricho el querer resolverlo con tarifas, es una gran necesidad que tenemos ahorita, porque nos está ganando el tiempo. Y ya no hablamos de renovar el parque vehicular, de comprar unidades nuevas, ni tener los programas que tuvimos como el “Puro Sinaloa”, sino de mantener únicamente las unidades con las que estamos operando”, afirmó.

“Ahorita el transporte ya no da para más, y sí necesitamos ser escuchados por el Gobernador”, reclamó Ruiz Soto.

Alertó que, de no ser atendido el gremio, llegará el momento en que tendrán que disminuir el número de unidades en operación, o directamente dejar de prestar el servicio por la insuficiencia económica.