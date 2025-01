Piden transportistas medidas de seguridad y apoyos económicos para afrontar crisis de violencia

Líderes transportistas de Sinaloa pidieron al Gobierno estatal que otorgue líneas de créditos para dar mantenimiento a camiones que han dejado de operar debido a los altos costos de insumos, así como medidas de seguridad en las rutas activas.

Manuel Mendívil Álvarez, presidente de la Alianza del Transporte Urbano de Culiacán señaló que ante los altos costos de insumos y la crisis de violencia también solicitaron una audiencia con el Gobernador, Rubén Rocha Moya para analizar el precio de las tarifas, cuyos costos no se han modificado desde hace tres años, sin embargo no ha sido atendidos.

“Le hacemos el llamado que el Gobernador nos escuche y nos apoye, que no ayude económicamente ahorita, si ahorita él dice que la tarifa no se puede por el momento que estamos pasando bueno hay que buscar otro mecanismo cómo salir adelante con el transporte, nosotros no queremos parar, queremos seguir trabajando”, dijo.

De acuerdo a la evaluación contable que realizaron para este año, la tarifa que negociarían sería pasar de 12.50 a 15 pesos y otorgar solo el 50 por ciento de descuento a estudiantes.

Destacó que alrededor del 30 por ciento de los camiones urbanos en la ciudad están sin operar debido a que no pueden costear su mantenimiento y las rutas activas se coordinan semanalmente para ofrecer el servicio y distribuir trabajo para todos los choferes.

Aseguró que sumado a los insumos, el costo de los seguros ha incrementado casi en un 50 por ciento en un año, pasando de 27 mil a más de 45 mil, de 2024 a 2025.

“Para que tengas un transporte de mejor calidad se ocupa arreglarlos, por eso se ocupan las tarifas porque a cómo va el insumo, cómo va subiendo la inflación así se ocupa nosotros también para arreglar las unidades”.

“No estamos pidiendo nada gratis, que nos presten que nos ayuden, así como están ayudando a mucha gente también al transportista volteen a vernos para nosotros salir adelante con el negocio. Mucha gente ahorita ya tiene embargo de seguro social, mucha gente tiene sus camiones parados que ya no los pueden arreglar”, apuntó.

“A nosotros todo esto nos está orillando lo que está pasando ahorita la inseguridad, que nosotros también estamos pagando las consecuencias de que nos han subido todo”.

Destacó que hace cuatro días una ruta de camión Toledo, en Culiacán fue asaltada por civiles armados frente a una plaza comercial en el sector norte de la ciudad. Indicó que el hecho se registró a las 7:00 horas y también robaron a los usuarios pasajeros que abordaban el transporte urbano.

“Se le atravesó un carro con gente armada, con metralletas atravesaron el camión y le quitaron todo. Fue a un Toledo, a toda la gente asaltaron, celulares dinero completamente, entonces la gente ya va bien temerosa”, explicó.

“En cuanto a la seguridad sí necesitamos el apoyo de la autoridad porque los choferes están en el centro y con temor, no hay nadie, yo me meto a las cámaras de los camiones está solo complemente, es un fantasma en el centro, da miedo estar en el centro en la noche”, aseveró.