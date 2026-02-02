Pierde Culiacán más de 3 mil empleos comerciales en el mes de enero

Durante los primeros 20 días de enero, el sector comercial y de servicios de Culiacán registró la cancelación de más de 3 mil plazas de trabajo, según informó Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

El dirigente precisó que la mayoría de estas vacantes habían sido contratadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 para cubrir la demanda de fin de año, aunque se tenía el pronóstico de mantener una parte de esta plantilla, la fuerte caída en las ventas obligó a las empresas a reducir su personal nuevamente.

“Desafortunadamente el sector comercial y empresarial ha tenido que tomar la difícil decisión de separar, pues a más de 3 mil fuentes de trabajo en lo que son los primeros 20 días del mes de enero”, compartió Sánchez Beltrán.

El presidente señaló que un 40 por ciento de los despidos se debió al cierre definitivo de más de 180 establecimientos en diversas zonas de la capital sinaloense y las bajas se concentran principalmente en los departamentos de atención al cliente, distribución y servicios generales.

Entre los establecimientos comerciales más afectados por la falta de prosperidad económica se encuentran los de artículos no esenciales, tales como la ropa y accesorios para dama y caballero, tecnología, micro vendedores de alimentos preparados como fondas y cocinas económicas, además de belleza y joyería.

Asimismo, destacó que el modelo de negocios denominado ‘Food park’ se vio reducido drásticamente en meses recientes, eliminando un promedio de tres empleados por unidad.

La crisis laboral ha empujado a nuevos perfiles a la búsqueda de empleo, a lo que Sánchez Beltrán compartió que se observan personas adultas y habitantes de áreas rurales con desplazamiento forzado por la violencia son quienes actualmente intentan integrarse al mercado laboral de la ciudad.

A pesar del panorama adverso, el presidente de la UCC confirmó que 12 negocios lograron aperturar servicios en enero y que de estos nuevos establecimientos, cuatro se dedican a la venta de alimentos preparados y el resto a artículos generales; destaca el caso de un comerciante de la vía pública que logró rentar un local formal en el centro de la ciudad.

“Esperemos que esta situación pase pronto, esperemos que los meses siguientes podamos tener una reactivación económica que nos permita nuevamente ir reactivando este tema”, señaló.