Pierde San Pedro más del 70% de sus ventas; buscan distintivo de Pueblo Señorial

La actividad comercial de San Pedro de Rosales registra una caída superior al 70 por ciento en sus ventas respecto al año pasado, mientras que en la Avenida Juárez, principal corredor comercial de la localidad, solamente permanecen abiertos 18 de los 48 establecimientos existentes, de acuerdo a Empresarios Unidos por Navolato.

Ante este panorama, empresarios de Navolato impulsarán el proyecto para obtener el distintivo de Pueblo Señorial para San Pedro, con el que buscan atraer visitantes, reactivar la economía local y recuperar empleos perdidos durante los últimos dos años.

Jorge Quevedo Beltrán, presidente de EMUN, informó que la próxima semana acudirá Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Turismo en Sinaloa, para dar el banderazo de inicio de los trabajos y tomar protesta al comité de promoción turística de la comunidad.

El objetivo es avanzar en un plazo de 90 días en coordinación con el Ayuntamiento de Navolato, el Gobierno estatal y la Federación, explicó.

Entre las acciones previstas se encuentra la gestión de recursos para un programa de rehabilitación de fachadas, mediante el esquema Rutas Mágicas de Color; la creación de una oficina de atención al turista, mejoras en infraestructura y servicios públicos, así como el diseño de una ruta histórica rural.

Quevedo Beltrán señaló que la iniciativa privada busca aprovechar el proyecto turístico como una alternativa para recuperar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que han resentido la disminución del consumo.

“En comparación con el año pasado hemos perdido, solo en la cabecera, en San Pedro, más del 70 por ciento de la capacidad de venta”, expuso.

La situación se replica en otros puntos del municipio, advirtió, particularmente en Altata, donde la actividad restaurantera también enfrenta una fuerte contracción.

Indicó que los negocios turísticos trabajan con plantillas laborales reducidas y que, en algunos casos, los propietarios operan con apenas dos empleados. En los establecimientos de mayor tamaño, la capacidad laboral se encuentra alrededor del 20 por ciento, según sus estimaciones.

Señaló que el cierre de 2026 y el inicio de 2027 podrían representar nuevas dificultades para los negocios, por lo que llamó a impulsar proyectos de corto, mediano y largo plazo.



Buscan atender problemas de drenaje en Altata

El presidente de Empresarios Unidos por Navolato también señaló que trabajan en un plan para atender los problemas históricos de drenaje y desbordamientos de aguas residuales en zonas comerciales y turísticas, tanto en Altata como en San Pedro.

Explicó que una de las causas identificadas en el sector restaurantero es la falta de trampas de grasa, situación que contribuye a las afectaciones en la red de drenaje.

El plan contempla coordinar acciones con el Ayuntamiento, el Gobierno estatal, la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato.

Quevedo Beltrán llamó también a los funcionarios públicos que aspiren a competir por otros cargos de elección popular a no descuidar sus responsabilidades ni interrumpir los trabajos en curso, ante el difícil escenario económico que enfrenta la entidad.

“Lo que finalmente paga el plato roto es el ciudadano”, expresó.