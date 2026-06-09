$!Pierde Sinaloa más de 13 mil empleos formales por quinto mes consecutivo frente a 2025

Sinaloa perdió 13 mil 919 empleos formales en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año pasado y acumuló cinco meses consecutivos con niveles de ocupación inferiores a los registrados en 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. El estado cerró mayo con 570 mil 221 trabajadores afiliados al IMSS, frente a los 584 mil 140 contabilizados en mayo de 2025, lo que representa una reducción anual del 2.4 por ciento.

La caída también se observa en una perspectiva de más largo plazo pues en mayo de 2024, antes del inicio de la ola de violencia que enfrenta la entidad desde septiembre de ese año, Sinaloa registraba 595 mil 608 empleos formales, es decir, 25 mil 387 más que los reportados este año.