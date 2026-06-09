$!Pierde Sinaloa más de 13 mil empleos formales por quinto mes consecutivo frente a 2025

Sinaloa perdió 13 mil 919 empleos formales en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año pasado y acumuló cinco meses consecutivos con niveles de ocupación inferiores a los registrados en 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El estado cerró mayo con 570 mil 221 trabajadores afiliados al IMSS, frente a los 584 mil 140 contabilizados en mayo de 2025, lo que representa una reducción anual del 2.4 por ciento.
La caída también se observa en una perspectiva de más largo plazo pues en mayo de 2024, antes del inicio de la ola de violencia que enfrenta la entidad desde septiembre de ese año, Sinaloa registraba 595 mil 608 empleos formales, es decir, 25 mil 387 más que los reportados este año.
Los datos muestran además que durante los primeros cinco meses de 2026, el número de trabajadores afiliados se mantuvo por debajo del registrado en los mismos meses de 2025: enero con 605 mil 260 contra 613 mil 390; febrero con 600 mil 062 contra 614 mil 863; marzo con 594 mil 944 contra 606 mil 295; abril con 587 mil 920 contra 600 mil 552 y mayo 570 mil 221 contra 584 mil 140.
La mayor parte de la disminución anual se concentró en el empleo eventual. Mientras en mayo de 2025 existían 85 mil 455 trabajadores bajo esta modalidad, para mayo de 2026 la cifra descendió a 71 mil 353, una pérdida de 14 mil 102 plazas.
En contraste, el empleo permanente prácticamente se mantuvo estable al pasar de 498 mil 685 a 498 mil 868 afiliados.
DATOS DEL IMSS
2026
Enero: 605,260
Febrero: 600,062
Marzo: 594,944
Abril: 587,920
Mayo: 570,221
2025
Enero: 613,390
Febrero: 614,863
Marzo: 606,295
Abril: 600,552
Mayo: 584,140
2024
Enero: 610,959
Febrero: 626,138
Marzo: 617,821
Abril: 615,269
Mayo: 595,608
2023
Enero: 611,206
Febrero: 610,874
Marzo: 619,013
Abril: 615,722
Mayo: 595,370