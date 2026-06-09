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Empleo

Pierde Sinaloa más de 13 mil empleos formales por quinto mes consecutivo frente a 2025

En comparación con mayo de 2024, antes del inicio de la ola de violencia, Sinaloa registra 25 mil 387 empleos formales menos; además, el estado acumula cinco meses consecutivos de 2026 con cifras inferiores a las de 2025
Daniela Flores |
09/06/2026 19:02
09/06/2026 19:02

Sinaloa perdió 13 mil 919 empleos formales en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año pasado y acumuló cinco meses consecutivos con niveles de ocupación inferiores a los registrados en 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El estado cerró mayo con 570 mil 221 trabajadores afiliados al IMSS, frente a los 584 mil 140 contabilizados en mayo de 2025, lo que representa una reducción anual del 2.4 por ciento.

La caída también se observa en una perspectiva de más largo plazo pues en mayo de 2024, antes del inicio de la ola de violencia que enfrenta la entidad desde septiembre de ese año, Sinaloa registraba 595 mil 608 empleos formales, es decir, 25 mil 387 más que los reportados este año.

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Los datos muestran además que durante los primeros cinco meses de 2026, el número de trabajadores afiliados se mantuvo por debajo del registrado en los mismos meses de 2025: enero con 605 mil 260 contra 613 mil 390; febrero con 600 mil 062 contra 614 mil 863; marzo con 594 mil 944 contra 606 mil 295; abril con 587 mil 920 contra 600 mil 552 y mayo 570 mil 221 contra 584 mil 140.

La mayor parte de la disminución anual se concentró en el empleo eventual. Mientras en mayo de 2025 existían 85 mil 455 trabajadores bajo esta modalidad, para mayo de 2026 la cifra descendió a 71 mil 353, una pérdida de 14 mil 102 plazas.

En contraste, el empleo permanente prácticamente se mantuvo estable al pasar de 498 mil 685 a 498 mil 868 afiliados.

DATOS DEL IMSS

2026

Enero: 605,260

Febrero: 600,062

Marzo: 594,944

Abril: 587,920

Mayo: 570,221

2025

Enero: 613,390

Febrero: 614,863

Marzo: 606,295

Abril: 600,552

Mayo: 584,140

2024

Enero: 610,959

Febrero: 626,138

Marzo: 617,821

Abril: 615,269

Mayo: 595,608

2023

Enero: 611,206

Febrero: 610,874

Marzo: 619,013

Abril: 615,722

Mayo: 595,370

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