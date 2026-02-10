$!Pierde Sinaloa más de 9 mil empleos en 2025; Culiacán registra la mayor caída

Durante el año 2025, el panorama laboral en Sinaloa mostró una disminución y de acuerdo con el reporte de la Unidad de Estadística y Análisis del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, el Estado registró un promedio de 592 mil 529 trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa una pérdida de 9 mil 156 puestos de trabajo en comparación con el promedio de 2024.
Esta cifra equivale a una disminución del 1.5 por ciento en la generación de empleo a nivel estatal.
El análisis municipal revela una marcada diferencia y en Culiacán, el principal motor económico del Estado, sufrió el golpe más fuerte en términos absolutos al perder cinco mil 984 empleos, una caída del 2.2 por ciento, no obstante, la capital sinaloense sigue concentrando la mayor parte de la fuerza laboral con el 44.2 por ciento del total de trabajadores en la entidad.
En términos porcentuales, los municipios serranos fueron los más afectados, ya que Cosalá reportó una caída del 22.9 por ciento, seguido de Badiraguato con -15.5 por ciento y el municipio de Sinaloa con -15.0 por ciento y en total, 14 municipios registraron una pérdida de plazas laborales durante este periodo.
En contraste con la tendencia estatal, solo cuatro municipios lograron números positivos y Ahome se posicionó como el líder en crecimiento al generar 684 nuevos empleos representando un incremento del 0.7 por ciento, impulsado principalmente por el dinamismo en la industria de la construcción y el sector comercio.
Los municipios que lograron sumar plazas fueron Elota, que sumó 96 empleos impulsado por el sector primario; Choix, que agregó 44 empleos y tiene el mayor crecimiento porcentual con 5.8 por ciento y Concordia sumó 41 empleos.
La región norte representada por los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix fue la única zona del Estado que cerró el año con saldo positivo, sumando 645 nuevas plazas representando un crecimiento del 0.6 por ciento.
La región centro registró la caída más profunda con una pérdida de 6 mil 436 empleos y la región centro norte perdió 2 mil 280 puestos, mientras que el Sur tuvo una disminución de mil 85 plazas.
El empleo en Sinaloa continúa altamente concentrado: el 92.6 por ciento de los trabajadores se agrupa en solo cinco municipios que son Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato.
A nivel estatal, el sector Servicios se mantiene como el mayor empleador, abarcando al 37.4 por ciento de los trabajadores, que son 221 mil 614 personas, seguido por el Comercio con un 26.4 por ciento y la Industria con un 24.6 por ciento, además el sector primario que representa la agricultura, pesca y ganadería representa el 11.6 por ciento del total de empleos registrados.