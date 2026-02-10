$!Pierde Sinaloa más de 9 mil empleos en 2025; Culiacán registra la mayor caída

Durante el año 2025, el panorama laboral en Sinaloa mostró una disminución y de acuerdo con el reporte de la Unidad de Estadística y Análisis del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, el Estado registró un promedio de 592 mil 529 trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa una pérdida de 9 mil 156 puestos de trabajo en comparación con el promedio de 2024.

Esta cifra equivale a una disminución del 1.5 por ciento en la generación de empleo a nivel estatal.

El análisis municipal revela una marcada diferencia y en Culiacán, el principal motor económico del Estado, sufrió el golpe más fuerte en términos absolutos al perder cinco mil 984 empleos, una caída del 2.2 por ciento, no obstante, la capital sinaloense sigue concentrando la mayor parte de la fuerza laboral con el 44.2 por ciento del total de trabajadores en la entidad.

En términos porcentuales, los municipios serranos fueron los más afectados, ya que Cosalá reportó una caída del 22.9 por ciento, seguido de Badiraguato con -15.5 por ciento y el municipio de Sinaloa con -15.0 por ciento y en total, 14 municipios registraron una pérdida de plazas laborales durante este periodo.