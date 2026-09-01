$!Pierden desplazados de Las Víboras avance para llevar agua y luz a asentamiento en Costa Rica

Las gestiones para llevar agua potable y energía eléctrica al asentamiento donde viven familias desplazadas de Las Víboras, estaban avanzadas, pero quedaron detenidas tras la salida de Juan de Dios Gámez Mendívil de la Alcaldía de Culiacán. Víctor Sarabia, representante de los habitantes, señaló que días antes de dejar el cargo, Gámez Mendívil les informó que ambos servicios serían autorizados.

Además, personal de la Japac acudió al asentamiento, realizó mediciones y comenzó a elaborar el proyecto. “Nos dijo que ya nos iban a autorizar el agua y luz”, relató Sarabia. También indicó que funcionarios municipales les habían informado que las obras estaban programadas con recursos del Ramo 33.

Sin embargo, tras los cambios en el Ayuntamiento, el proyecto dejó de tener seguimiento. “Ahora nos dijeron que necesitaban que les diéramos el expediente de las solicitudes para poder iniciar otra vez el trámite”, explicó. El problema, agregó, es que buena parte de las gestiones se hicieron de manera verbal, bajo el compromiso que habían recibido del Gobierno estatal y municipal. “Nosotros teníamos una promesa del Gobernador y de Gámez Mendívil de que les iban a poner agua”, señaló.