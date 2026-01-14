$!Pinceladas de esperanza en el corazón de Culiacán: el mural 3D de Adry del Rocío que cautiva al mundo

En la intersección de la avenida Álvaro Obregón, frente al Hospital Civil, un edificio habitacional se ha transformado en un lienzo 3D que desafía la perspectiva y envía un mensaje de esperanza.
Se trata de la obra de Adry del Rocío, una muralista de Guadalajara que ha llevado su arte a más de 25 países y que recientemente dejó su huella en la capital sinaloense.
La invitación llegó en mayo de 2025 por parte de la organización Suma, bajo su programa ‘Vamos pintando por la paz’, y a pesar de los momentos difíciles que atraviesa la región, Adry del Rocío aceptó el reto con convicción.
“Creo que donde más se necesita promover esto, este tipo de mensajes”, comentó Adri del Rocío.
El mural no es una pintura convencional, ya que es una obra en 3D por la visibilidad de la esquina inferior izquierda del edificio, que es un punto específico apreciable desde la banqueta, las figuras cobran una armonía perfecta, mientras que desde otros ángulos se perciben alargadas o distorsionadas.
La composición refleja la calidez del hogar, ya que el mural representa a una madre con un bebé y una niña, figuras elegidas para representar el origen de una cultura de paz desde la infancia y la educación en el hogar.
Para lograrlo, Adry del Rocío trabajó mano a mano con su hermano, Carlos Alberto García Hernández, durante siete intensos días entre el 24 y el 30 de noviembre.
El proceso mural no estuvo exento de dificultades, ya que, además de lidiar con una compleja red de cables y la estructura del edificio llena de ventanas y aires acondicionados, los hermanos García tuvieron que adaptarse al clima local.
Por recomendación de seguridad y para aprovechar la luz, pintaron exclusivamente durante las horas de sol, enfrentando temperaturas que mermaban el rendimiento entre el mediodía y las cuatro de la tarde.
Utilizaron pintura acrílica de alta resistencia a los rayos UV, aplicada con compresora eléctrica y detallada minuciosamente con brocha.
El esfuerzo ha rendido frutos internacionales ya que la plataforma Street Art Cities nombró a esta obra como el mejor mural del mes de diciembre a nivel mundial.
Actualmente, la pieza se encuentra compitiendo mediante votación del público para ser elegida como el mejor mural del año 2025.
Para Adry del Rocío, más allá de los premios, la mayor satisfacción fue el recibimiento de los vecinos y la comunidad que conoció en Culiacán.
“Ese es mi gran premio”, afirmó.