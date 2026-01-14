$!Pinceladas de esperanza en el corazón de Culiacán: el mural 3D de Adry del Rocío que cautiva al mundo

En la intersección de la avenida Álvaro Obregón, frente al Hospital Civil, un edificio habitacional se ha transformado en un lienzo 3D que desafía la perspectiva y envía un mensaje de esperanza.

Se trata de la obra de Adry del Rocío, una muralista de Guadalajara que ha llevado su arte a más de 25 países y que recientemente dejó su huella en la capital sinaloense.

La invitación llegó en mayo de 2025 por parte de la organización Suma, bajo su programa ‘Vamos pintando por la paz’, y a pesar de los momentos difíciles que atraviesa la región, Adry del Rocío aceptó el reto con convicción.

“Creo que donde más se necesita promover esto, este tipo de mensajes”, comentó Adri del Rocío.