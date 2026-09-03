$!Pintan el ISJU tras polémica carrera durante manifestación del Día de las Víctimas de Desaparición

CULIACÁN._ Las instalaciones del Instituto Sinaloense de la Juventud fueron objeto de pintas y la colocación de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, en respuesta a las declaraciones de su titular, Saúl Meza, quien minimizó las críticas recibidas por la realización de un evento recreativo el mismo día en que una activista fue agredida en Culiacán.
La manifestación en la sede de la dependencia estatal derivó del descontento generado por una publicación en la cuenta de Instagram de Meza, en la que respondió a los cuestionamientos por la carrera temática “Vaquerun” con la frase: “Para los que critican TODO y les gusta hacer leña del árbol caído”.
La inconformidad surgió luego de que la actividad recreativa, coorganizada con el Congreso del Estado, coincidiera el pasado 30 de agosto con el ataque registrado contra la buscadora Alma Rosa Rojo Medina y una movilización convocada por colectivos de familias en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la cual tuvo una baja convocatoria en comparación con el evento festivo.
En su mensaje, el funcionario argumentó que los eventos deportivos constituyen una forma de “manifestación pacífica” y de apropiación del espacio público para recuperar la tranquilidad en la entidad, señalando que Sinaloa debe “deconstruirse con valores y cultura”.
Tales declaraciones encendieron el rechazo de colectivos de familias y activistas, quienes señalaron insensibilidad por parte de las autoridades ante la crisis de seguridad que atraviesan los grupos de búsqueda en la región.
Como acción directa, grupos de manifestantes acudieron a la fachada del ISJU para intervenir el inmueble con consignas y los rostros de personas desaparecidas.