$!Pintan el ISJU tras polémica carrera durante manifestación del Día de las Víctimas de Desaparición

CULIACÁN._ Las instalaciones del Instituto Sinaloense de la Juventud fueron objeto de pintas y la colocación de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, en respuesta a las declaraciones de su titular, Saúl Meza, quien minimizó las críticas recibidas por la realización de un evento recreativo el mismo día en que una activista fue agredida en Culiacán.

La manifestación en la sede de la dependencia estatal derivó del descontento generado por una publicación en la cuenta de Instagram de Meza, en la que respondió a los cuestionamientos por la carrera temática “Vaquerun” con la frase: “Para los que critican TODO y les gusta hacer leña del árbol caído”.