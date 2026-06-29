Pío Esquer acusa que Morena prioriza campañas rumbo a 2027 sobre la atención a la crisis en Sinaloa

El dirigente en Sinaloa de Movimiento Ciudadano, Sergio Esquer Peiro, cuestionó que los gobiernos de Morena y sus funcionarios estén enfocados en las definiciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027, mientras, afirmó, Sinaloa enfrenta una crisis en materia de seguridad, economía y servicios públicos.

En un posicionamiento, señaló que la entidad atraviesa un momento complejo debido a la violencia que, dijo, ha afectado la tranquilidad de las familias, la actividad económica y la confianza para invertir.

“Si todos andan pensando en candidaturas, ¿quién está gobernando Sinaloa?”, planteó al considerar que los servidores públicos deberían concentrarse en atender los problemas de la ciudadanía.

Sostuvo que, tras 685 días de una ola de violencia, el Estado requiere autoridades dedicadas de tiempo completo a resolver los desafíos que enfrenta la población, en lugar de impulsar proyectos políticos personales.

“Estamos en una crisis profunda en todos los sentidos; sin embargo, los gobiernos de Morena están pensando más en las candidaturas que en la ciudadanía. Es increíble que estemos tratando de resolver problemas del 27 y dejando el tema del 26 libre”, expresó.

Añadió que gobernar implica estar presente y ofrecer resultados, por lo que consideró que Sinaloa necesita un gobierno enfocado en garantizar la seguridad, la justicia y la paz.

Aseguró que la ciudadanía está cansada de los gobiernos que, dijo, permanecen en campaña permanente y demandó mayor seriedad, resultados y soluciones a los problemas que enfrenta el Estado.