$!Pipika, casi cinco décadas haciendo reír a la gente

“Éramos los primeritos, nos conocían porque no entraba mucha gente y nosotros siempre estábamos”, aseguró el payaso Pipika.

Se pasaban debajo de la lona que cubría la carpa, no pagan entrada y eran los primeros en llegar, siempre en la primera fila media hora antes de que iniciara la función.

“Nos queríamos ir nosotros, escaparnos en el circo, pero muy lista mi madre, nos dice, ‘¿a dónde van? el circo dura tres semanas allá, un mes allá, para qué se quieren salir del trabajo y de la escuela, yo no les prohíbo que vayan al circo, sigan yendo al circo pero tú sigue trabajando y tú continúa estudiando’”, recuerda Gildardo.

Fue tanta su pasión y amor al arte, que después de actuar en el Circo los Hermanos Durán, no quería dejar de hacerlo.

Gildardo recuerda cómo recibió el nombre de Pipika. Fue al nacer, por la primera expresión de su padre al verlo, que dijo: “tiene los ojos pipiskis”, no dijo “es un niño bonito o grande”, no, sólo dijo: “está pipiski”. Fue así que antes de recibir nombre, ya tenía sobrenombre.

Religiosamente ha asistido cada jueves desde hace 25 años a visitar a los niños internados del Hospital Pediátrico de Culiacán y desde hace 10 años, también visita a los enfermos del ISSSTE.

Sin embargo, desde el inicio de la pandemia esta actividad altruista quedó suspendida para evitar contagios.

Pipika expresa que anhela pronto poder volver a los hospitales a llevar una luz de esperanza y hacer pasar un rato agradable robándole sonrisas a los pacientes.

“Tengo mucho que agradecerle (a esta carrera) porque me ha dado el cariño de mucha gente, inesperadamente he recibido mucho apoyo, mucho amor, mucha alegría, de otros lados, es muy emocionante de la forma que me ha tocado hacerlo”, dice el payaso Pipika.

En lugares inesperados, estado de vacaciones o en su trabajo se encuentra a gente que le expresa su cariño y gratitud por los momentos agradables y divertidos que les hizo pasar en algún momento.