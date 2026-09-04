Plan de seguridad en Sinaloa contempla mayor despliegue territorial y acciones preventivas: Gobernadora de Sinaloa

El plan integral de seguridad y gobernabilidad que prepara el Gobierno de Sinaloa contempla un mayor despliegue territorial de las distintas áreas de la administración estatal, así como acciones preventivas y de atención en sectores vulnerables, adelantó la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

Durante su visita a Choix este viernes, la Gobernadora señaló que el plan prácticamente está listo, pero su presentación será pospuesta mientras se terminan de validar aspectos presupuestales y se coordinan las acciones con el Gobierno federal.

“Algo importante de este plan es que vamos a hacer un mayor despliegue territorial de todas las áreas de gobierno”, adelantó.

Explicó que la estrategia no estará limitada al área de seguridad, pues también contempla la participación de programas sociales y acciones preventivas dirigidas a sectores vulnerables.

Domínguez Nava señaló que la seguridad se mantiene como el tema número uno de la agenda de su gobierno y aseguró que se da seguimiento diario a la estrategia desde la Mesa de Seguridad, la cual este viernes sesionó en Choix como parte de sus recorridos por el estado.

“Mientras los ciudadanos sientan esa inseguridad, aun cuando pueda haber avances estadísticos, nuestra meta es que la gente se sienta segura”, afirmó.

El plan integral de seguridad había sido anunciado por Domínguez Nava tras asumir la Gubernatura interina, cuando adelantó que su gobierno preparaba una estrategia para atender la crisis de violencia en Sinaloa.

En aquella ocasión señaló que el documento incluiría acciones de seguridad, prevención y atención social, y que sería presentado una vez que estuvieran definidas las acciones y los recursos necesarios para ponerlo en marcha.