Planea Ayuntamiento de Culiacán invertir cerca de $20 millones para rehabilitar el Parque Constitución

El Ayuntamiento de Culiacán proyecta invertir alrededor de 20 millones de pesos para rehabilitar el Centro Cívico Constitución, o Parque Constitución, informó Juan de Dios Gámez Mendívil.

El Alcalde aseguró que el proyecto iniciaría a finales de noviembre o principios de diciembre, y contempla la rehabilitación completa de los espacios deportivos.

Este sitio ubicado en la zona urbana de la ciudad cuenta con canchas de baloncesto, voleibol y frontenis, albercas, campos de futbol y beisbol, y una pista de carreras.

“Hay un proyecto integral por iniciar pero es totalmente la rehabilitación de todos los espacios”, apuntó Gámez Mendívil.

“Aquí albergamos varias disciplinas, varias unidades deportivas que merecen y necesitan ya ser transformadas pero de manera completa”.

De acuerdo al Ayuntamiento, la última remodelación completa se hizo en 2010.

Gámez Mendívil señaló que los recursos destinados a obra pública para este 2025 fueron agotados, por lo que el proyecto formará parte de la planificación municipal hacia 2026.

“Estamos en la puerta para destinar y hacer el proyecto del destino de los recursos de cara al 2026 y darle continuidad al 2027, es justo donde estamos ahorita para poder hacer”, explicó.

“Lo que tenemos para el 2025 ya fue agotado para el tema destino infraestructura deportiva, es decir, para finales de noviembre y principios de diciembre es que vamos a estar viendo trabajar aquí”.

Durante este año, el Presidente Municipal priorizó obras como canchas deportivas en colonias de la ciudad, como respuesta a la situación de violencia que se vive y ofrecer otras “oportunidades” a los jóvenes.

“Le vamos a dar prioridad al tema del Centro Cívico Constitución. Una vez concluido nos iremos a otros centros de barrio que hemos venido trabajando pero tenemos que trabajarlos de manera integral y de manera concreta”.