Planea Comuna construir cancha deportiva en Tomo, Imala, donde habitantes se desplazaron por violencia

El Gobierno de Culiacán planea la construcción de una cancha de usos múltiples y rehabilitación de otros espacios deportivos en Tomo, comisaría de Imala donde habitantes fueron desplazados por la violencia, declaró José Alberto Beltrán Figueroa, director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física.

El funcionario municipal dio a conocer este proyecto al ser interrogado sobre las iniciativas previstas para las zonas rurales de Culiacán.

“Primero que nada estamos rehabilitando espacios deportivos para que las niñas, niños y jóvenes puedan estar practicando cualquier deporte en las comisarías”, aseguró.

“Esta semana vamos a ir a Tomo, en Imala, una comisaría ahí el síndico nos hizo la petición de una cancha de usos múltiples”.

Residentes de Tomo reportaron un enfrentamiento armado el viernes 14 de marzo; no obstante, las autoridades acudieron al lugar cinco días después por “cuestiones operativas”, según admitió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil informó que, a raíz de estos hechos, entre 30 y 35 familias se desplazaron a distintas comunidades rurales entre el lunes 17 y martes 18 de marzo.

Nueve días después del incidente, la Sebides dio a conocer que entregaron despensas, catres, colchonetas, abanicos, cobijas y kits de limpieza a más de 40 familias de Tomo y algunas de Tachinolpa, en Culiacán.

“Vamos a poner tableros nuevos, vamos a pintar la portería de fútbol, vamos a llevar tubos para voleibol y esta ya es una cancha de usos múltiples, juegan a partir de tres deportes”,

“El costeo dependiendo de como esté el deterioro de la cancha, los compañeros no ocuparon ir, el sindica nos mandó unas imágenes pues mira, no tiene tableros, no existen, entonces vamos a poner tableros nuevos, aros nuevo, vamos a pintar toda la estructura y también vamos a pintar delimitar las áreas de básquetbol, fútbol y voleibol”, aseguró el funcionario.

Beltrán Figueroa anunció que durante Semana Santa reactivarán diversas actividades deportivas en la sindicatura de Imala, como torneo de voleibol de playa que se organizará por tercer año consecutivo.

“Ahí vamos a reactivar en Imala, también vamos a reactivar lo que es en Semana Santa, vamos a reactivar en el Acuático voleibol de playa, ya tenemos dos años haciéndolo, está sería la tercera vez que estaremos haciendo el voleibol de playa en el Acuático, en las canchas de playa. Ahí, movemos la arena porque ya está muy pegada, ahí hacemos un torneo varonil y femenil, de voleibol de playa”, indicó.

“También vamos a reactivar, ahí hacemos tochito bandera, lo hicimos el año pasado y les gustó mucho a la gente, aparte como el área ahí del Acuático se presta porque ya hay mucha gente caminando y dando la vuelta y son deportes qué a lo mejor no tienen los papás en la mira, y puede ser para que los metan a niños y niñas practicar ahí el tochito bandera”.