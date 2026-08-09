$!Plantas preservan historias y conocimientos de pueblos indígenas en Culiacán

CULIACÁN._ Las plantas no solo forman parte del paisaje; también guardan historias, tradiciones y conocimientos que han pasado de generación en generación. Detrás de cada alimento, medicina o recurso natural existe una relación profunda entre los pueblos y la naturaleza. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, el Jardín Botánico Culiacán destaca la estrecha relación entre la diversidad biológica, los conocimientos tradicionales, las prácticas de manejo, la memoria y los paisajes construidos por las comunidades a través del tiempo.

A través de su Bosque de Alimentos, el Jardín permite conocer especies americanas como el cacao y la piña, junto con plantas provenientes de otras regiones del mundo, como el café y la canela, que exponen distintas historias de domesticación, intercambio, adaptación y alimentación. Pero la relación entre las personas y las plantas va más allá de la comida. Plantas como los agaves, nopales, mezquites y guamúchiles han formado parte de la alimentación, el aprovechamiento de recursos y los paisajes culturales de distintas regiones de México.

En el noroeste, muchas de estas especies están vinculadas con conocimientos desarrollados durante generaciones sobre el territorio y sus recursos naturales. “Una planta puede contarnos mucho más que su historia evolutiva. También puede hablarnos de alimentación, manejo del territorio, usos tradicionales y de la forma en que distintas sociedades han aprendido a relacionarse con su entorno. Conservar la biodiversidad y documentar estas relaciones nos permite comprender que naturaleza y cultura no son historias separadas”, explicó Manuel Hernández, coordinador de Recursos Biológicos de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP.

El especialista destacó que los jardines botánicos cumplen un papel importante al conservar colecciones vivas y generar espacios para la investigación, documentación, educación y divulgación sobre las relaciones entre las plantas y las sociedades humanas. Este 9 de agosto, el Jardín Botánico Culiacán invita a descubrir que las plantas también son parte de nuestra memoria colectiva.



Plantas que cuentan historias en el Jardín Botánico Culiacán Cacao: símbolo de la relación entre cultura, alimentación e historia. Café: una planta que conecta comunidades y tradiciones alrededor del mundo. Piña: ejemplo de la diversidad de cultivos que forman parte de nuestra alimentación. Agaves y nopal: especies vinculadas profundamente con la identidad mexicana. Mezquite y guamúchil: representantes del conocimiento tradicional del noroeste mexicano.