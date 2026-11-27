Con el objetivo de transformar la estructura productiva del estado, diversificar su economía y colocar a Sinaloa entre las 10 economías más dinámicas de México, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa presentó este viernes el Plan Económico Sinaloa 10+ Visión 2050, una estrategia de largo plazo que plantea prácticamente duplicar el tamaño de la economía estatal en los próximos 25 años. Durante la presentación, realizada en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, el presidente ejecutivo de Codesin, Héctor Ley Pineda, reconoció que la entidad tiene capacidades productivas importantes, pero también enfrenta problemas estructurales que han limitado su crecimiento económico durante las últimas dos décadas. “Sinaloa tiene grandes capacidades, pero también desafíos que no podemos seguir postergando. Reconocer nuestra realidad es el primer paso para transformarla”, expresó. El empresario señaló que durante los últimos 20 años la economía sinaloense ha crecido por debajo de lo necesario, sin diversificar suficientemente su estructura productiva ni aumentar su participación en la economía nacional. Advirtió que el Estado mantiene una concentración importante en actividades económicas tradicionales que, aunque siguen siendo fundamentales, no siempre generan el valor agregado, los salarios y las oportunidades que requiere su población. “Tenemos jóvenes preparados que no encuentran aquí las oportunidades que buscan. Empresas con potencial que enfrentan obstáculos para crecer. Regiones que todavía no aprovechan todo lo que tienen”, expuso.

A estos problemas, agregó, se suman los desafíos relacionados con la seguridad, la disponibilidad de agua, la competitividad y la confianza para invertir. “Nuestro problema no es la falta de capacidades, es que todavía no hemos logrado conectarlas y convertirlas en una economía más dinámica, diversificada y competitiva”, sostuvo. Ley Pineda consideró que el modelo económico que permitió el desarrollo de Sinaloa durante décadas ya no es suficiente para responder a las transformaciones económicas, tecnológicas y ambientales que están ocurriendo en el mundo. “Frente a eso tenemos dos caminos: seguir haciendo lo mismo y esperar que las condiciones mejoren o tomar la decisión de revolucionar”, manifestó. Por ello, explicó que el Plan Económico Sinaloa 10+ busca aprovechar las fortalezas existentes para desarrollar nuevas actividades productivas, atraer industrias y servicios de mayor sofisticación, generar valor agregado y ofrecer empleos mejor remunerados. La meta, dijo, es que los jóvenes puedan encontrar en Sinaloa oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida sin tener que emigrar a otras entidades. “Significa producir con más valor, atraer industrias y servicios más sofisticados y generar empleos mejor pagados para que nuestros jóvenes construyan aquí su futuro y no tengan que buscarlo en otra parte”, señaló. El presidente ejecutivo de Codesin destacó que la estrategia fue construida con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la participación de más de mil sinaloenses, entre empresarios, universidades, investigadores, jóvenes, organizaciones sociales y autoridades de distintas regiones. Aclaró que no se trata de un documento elaborado únicamente para cumplir con un ejercicio de planeación, sino de una ruta que requiere continuidad institucional y la participación de los distintos sectores. “Esta visión no es solo de Codesin, es de Sinaloa”, afirmó. También destacó la incorporación del artículo 20 Bis a la Ley de Planeación del Estado, impulsada por un grupo de ciudadanos y aprobada por el Congreso local, con el propósito de establecer una visión económica de al menos 20 años que trascienda los periodos de gobierno. Sin embargo, advirtió que la aprobación de una disposición legal no garantiza por sí misma la ejecución de los proyectos. “Una ley por sí sola no ejecuta los proyectos. Se necesita voluntad, continuidad, presupuesto y decisiones”, expresó. Ley Pineda llamó a empresarios, autoridades, universidades y sociedad civil a asumir responsabilidades para concretar la estrategia. “El valor del Plan Económico Sinaloa 10+ Visión 2050 no estará en la calidad del documento que hoy presentamos. Estará en nuestra capacidad de poder llevarlo a la práctica”, enfatizó.

Sinaloa creció 1.4 por ciento en promedio durante 20 años Por su parte, la directora general de Codesin, Mercedes Dorado Bojórquez, presentó los principales componentes del modelo económico y los indicadores que, de acuerdo con el organismo, reflejan los rezagos que enfrenta Sinaloa. Explicó que durante los últimos 20 años la economía estatal registró un crecimiento promedio anual de 1.4 por ciento, por debajo de la media nacional, lo que ubicó a Sinaloa en la posición 24 entre las entidades federativas en crecimiento económico, según los datos expuestos durante la presentación. Además, señaló que la economía sinaloense ha aportado en promedio 2.1 por ciento a la economía nacional, sin conseguir aumentar significativamente su participación.

Uno de los indicadores que destacó fue el relacionado con los ingresos laborales. De acuerdo con Dorado Bojórquez, Sinaloa ocupa el lugar 32 a nivel nacional en salario promedio de los empleos formales, es decir, el último sitio entre las entidades federativas. “En 20 años, nuestra economía ha aportado en promedio 2.1 por ciento a nivel nacional y no nos hemos vuelto más relevantes. Y esto ha generado que las oportunidades que ofrece nuestro mercado laboral nos hagan ocupar la posición número 32 a nivel nacional en el salario promedio de los empleos formales. El más bajo de toda la República”, expuso. Advirtió que mantener la misma trayectoria económica durante los próximos años podría comprometer las posibilidades de desarrollo de la entidad. “Este comportamiento lineal que tanto hemos compartido los últimos 20 años no se va a sostener los próximos 20, sino todo lo contrario. No habrá manera de garantizarlo, la caída puede ser abrupta y puede ser sostenida”, señaló. Ante este panorama, sostuvo que Sinaloa necesita modificar la manera en que genera valor, conecta sus capacidades productivas y aprovecha sus recursos. “El salto, señores, tiene que ser cuántico”, expresó. La directora general explicó que el plan plantea un modelo de desarrollo que coloca a las personas en el centro y articula tres componentes: las metas de desarrollo, seis sectores estratégicos y las plataformas habilitadoras necesarias para concretarlos. Detalló que la estrategia contempla cuatro vocaciones territoriales para reconocer que Sinaloa no es una economía homogénea y que cada región tiene diferentes capacidades, recursos, empresas y posibilidades de crecimiento. A partir de ese diagnóstico se desarrollaron seis rutas de complejidad económica que identifican 68 ramas económicas en las que el estado ya cuenta con especialización, así como sectores puente que permitirían avanzar hacia actividades de mayor valor agregado. Estas rutas permitirán orientar decisiones sobre formación de talento, infraestructura, incorporación de tecnología y atracción de inversiones. El plan también contempla 10 misiones económicas que buscan articular distintas actividades y capacidades productivas, así como una cartera de 100 proyectos estratégicos que deberán ser priorizados y llevados a la ejecución. Dorado Bojórquez aclaró que las misiones no son sectores aislados ni programas gubernamentales independientes, sino agendas de transformación que requieren coordinación entre empresas, instituciones y autoridades. Como ejemplo, mencionó que convertir a Sinaloa en una plataforma logística e industrial no depende solamente de modernizar los puertos, sino que también requiere energía, talento especializado, proveedores, inversión, conectividad y condiciones institucionales. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, el documento incorpora un modelo de gestión y un sistema de seguimiento integrado por un índice, 10 subíndices y 50 indicadores, mediante los cuales se evaluarán los resultados económicos, las capacidades que se desarrollen y las condiciones de sostenibilidad y Estado de Derecho. La hoja de ruta contempla cinco etapas: institucionalizar, activar capacidades, consolidar, escalar globalmente y alcanzar la visión. “Tampoco vamos a esperar a 25 años para ver si tuvimos o no resultados. Diseñamos una hoja de ruta en la que trazamos cinco etapas y cada una prepara la siguiente”, explicó. La funcionaria subrayó que la transformación económica no ocurrirá únicamente con proyecciones o documentos, sino con decisiones que permitan conectar las capacidades del territorio. “De poco sirve tener ubicación estratégica privilegiada si no tenemos la infraestructura, la energía o el talento especializado. De poco sirve formar miles de profesionistas si su conocimiento no encuentra las oportunidades en nuestras empresas. Y de poco sirve ser líderes de producción de alimentos si no logramos transformarlos y capturar mayor valor”, expuso.

Pide PNUD no abandonar la visión de largo plazo Durante el encuentro, Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, destacó que la construcción de una visión económica hacia 2050 representa un ejercicio de confianza en medio de los desafíos que enfrenta Sinaloa. Reconoció que la inseguridad afecta la vida cotidiana de las familias, las empresas y las comunidades, pero consideró que atender las urgencias actuales no debe significar renunciar a planear el futuro. “Cuando el presente es incierto, tener una visión de largo plazo se vuelve todavía más importante”, expresó. Morimoto explicó que, desde la experiencia del PNUD en distintos países, las economías que enfrentan mejor los periodos de crisis son aquellas que desarrollan capacidades para anticiparse, adaptarse y actuar de manera conjunta. También señaló que la inteligencia artificial, los cambios demográficos, el cambio climático y la reorganización de las cadenas globales de valor están modificando las condiciones de producción y competitividad.