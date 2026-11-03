Plantea Congreso garantizar productos menstruales gratuitos y justificar faltas escolares

El Congreso del Estado dio primera lectura a un dictamen que propone reformas a las leyes de Educación y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa, para fortalecer la atención a la salud menstrual en los planteles educativos.

La propuesta contempla que alumnas puedan justificar sus inasistencias cuando presenten dismenorrea incapacitante y síntomas asociados con la menstruación, sin que esto afecte su desempeño académico o implique sanciones.

También se plantea que tengan derecho a solicitar la reprogramación de evaluaciones cuando coincidan con esos días.

Otro de los puntos establece que las autoridades educativas faciliten gratuitamente productos de gestión menstrual, como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, así como la adecuación de espacios sanitarios en las escuelas.

El dictamen también contempla incorporar contenidos sobre educación, salud e higiene menstrual en los planes de estudio, además de realizar talleres y pláticas informativas para que niñas y adolescentes conozcan los cambios físicos y emocionales relacionados con este proceso.

Estas medidas se aplicarían de manera gradual y conforme a la disponibilidad presupuestal, con prioridad para estudiantes de zonas de alta marginación.

Las reformas fueron integradas a partir de seis iniciativas coincidentes y también contemplan modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para incluir la educación menstrual dentro de la orientación sobre salud sexual y reproductiva.

Con esta primera lectura, el dictamen continúa su proceso legislativo en el Congreso del Estado.