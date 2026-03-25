$!Plantea Congreso reducir regidores en Culiacán por Plan B aunque Constitución ya fija 12 desde 2017

En el contexto del llamado “Plan B” de austeridad, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, planteó revisar el número de regidores en Culiacán al señalar que actualmente son 18, aunque desde 2017 la Constitución local establece que deben ser 12.

“Creo que habría que revisar en particular en el caso de Culiacán, es la ciudad que tiene más regidores, en la convocatoria de la Presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo] es hacer también una revisión del número de regidores... en el caso de Culiacán están por encima, habría que platicar. [Tiene] 18”, aseguró la legisladora al referirse a la necesidad de reducir costos en la política.

La propuesta se da en respaldo al llamado Plan B impulsado a nivel nacional, enfocado en disminuir el gasto público y la burocracia.

Incluso, aseguró que el Poder Legislativo estatal ya se encuentra entre los más austeros del país, al ubicarse, según dijo, por debajo del promedio nacional en gasto por diputado y sin aumentos salariales ni prestaciones adicionales.