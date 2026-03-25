$!Plantea Congreso reducir regidores en Culiacán por Plan B aunque Constitución ya fija 12 desde 2017

En el contexto del llamado “Plan B” de austeridad, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, planteó revisar el número de regidores en Culiacán al señalar que actualmente son 18, aunque desde 2017 la Constitución local establece que deben ser 12.
“Creo que habría que revisar en particular en el caso de Culiacán, es la ciudad que tiene más regidores, en la convocatoria de la Presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo] es hacer también una revisión del número de regidores... en el caso de Culiacán están por encima, habría que platicar. [Tiene] 18”, aseguró la legisladora al referirse a la necesidad de reducir costos en la política.
La propuesta se da en respaldo al llamado Plan B impulsado a nivel nacional, enfocado en disminuir el gasto público y la burocracia.
Incluso, aseguró que el Poder Legislativo estatal ya se encuentra entre los más austeros del país, al ubicarse, según dijo, por debajo del promedio nacional en gasto por diputado y sin aumentos salariales ni prestaciones adicionales.
Sin embargo, en Sinaloa ese ajuste no es nuevo, pues en 2017, el propio Congreso del Estado aprobó una reforma político-electoral que ya había reducido el número de regidores en municipios como Culiacán.
El cambio dejó la integración en 12 ediles: siete de mayoría relativa y cinco de representación proporcional.
La reforma formó parte de un paquete más amplio que también redujo el número de diputados locales de 40 a 30 y recortó en un 34 por ciento las regidurías en los 18 ayuntamientos.
Ahora como parte de una nueva revisión que, según adelantó la diputada, se realizará en coordinación con alcaldes y alcaldesas.
La intención, dijo, es alinear estructuras municipales con la política de reducción del gasto, incluyendo no solo regidores, sino también figuras como sindicaturas y otros cargos.
“Quiero decirles como congreso pensamos convocar a esta reflexión junto con los alcaldes y alcaldesas, pero de entrada comentar que nosotros como congreso apoyamos el Plan B de la presidenta, vemos que eso es lo que la ciudadanía nos ha pedido que los procesos selectivos y la burocracia política cueste menos”.