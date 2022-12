Plantea Gobernador endurecer requisitos para constructoras

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya planteó que se diseñen requisitos más exigentes y filtros más duros para que el Gobierno del Estado seleccione a las empresas constructoras para obra pública, esto después del colapso del puente a El Quelite.

Rocha Moya expuso que, a reserva del dictamen que emita la Federación con respecto a la investigación que se realiza para deslindar responsabilidades, en su impresión hay un deber por parte de la empresa que se encarga de la construcción del puente.

“Esa empresa... se está haciendo el dictamen en la Federación, pero yo ya di instrucciones al margen de lo que diga la Federación, para mí que no soy técnico, hay una responsabilidad de la empresa. Demostró impericia, y no podemos dejar pasarlo así”, dijo el Gobernador.

“Tenemos que verlo nosotros mismos, ser suficientes en saldar los requisitos. Esa empresa tuvo contrato en Los Mochis, se le continuó el contrato y no terminó cuándo le dieron el del puente. Yo no me meto, pero chequen eso, no quiero eso. Da lugar a sospecha”.

El 4 de diciembre se registró la caída de unas vigas dentro de la reconstrucción del puente El Quelite, lo que provocó el colapso de la infraestructura que aún se encontraba en proceso de construcción.

Tras el incidente, la Secretaría de Obras Públicas informó que fue un error humano por una mala maniobra y que la empresa se haría cargo.

Después del hecho, la Secretaría de Obras de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes comenzó un peritaje para deslindar las responsabilidades pertinentes.

De acuerdo a información estatal, de las cuatro empresas contratadas para la reconstrucción del puente El Quelite, Grobson S. de R.L con domicilio en Hermosillo, Sonora, fue la responsable del colapso.

La empresa se contrató para la Construcción del Puente El Quelite II, ubicado en carretera Mazatlán-Culiacán con un presupuesto de 48 millones 241 mil pesos.

“No responsabilizo a nadie, pero hay que revisar eso. Pero yo creo que habría que considerar muchas cosas más a la hora de la convocatoria”, puntualizó el Gobernador.