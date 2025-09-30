Plantea Martínez O’Daly llevar actividades económicas en Culiacán a espacios virtuales para superar barreras

El especialista en desarrollo urbano y ciudades inteligentes, Marco Martínez O’Daly, expuso la necesidad de sistematizar actividades económicas en entornos virtuales como una vía para enfrentar los retos que actualmente representa la inseguridad en México.

Señaló que la violencia y la percepción de riesgo han frenado en ocasiones la capacidad de los emprendedores de proyectarse hacia el futuro, cuando en realidad existen alternativas para que los negocios se desarrollen en condiciones seguras fuera de los espacios físicos tradicionales.

“En México no es la única que tiene el tema de la seguridad, pero de repente nos atoramos pensando en que nuestra ciudad está condenada, o nuestro país está condenado, porque esto de la seguridad no lo puede resolver hoy como ciudadano. Y entiendo que eso nos está cambiando la dinámica a muchos”, expresó.

Martínez O’Daly sostuvo que la innovación tecnológica permite a los emprendedores trasladar su actividad económica a espacios digitales, sin necesidad de exponer su negocio en plazas comerciales u otros lugares que puedan resultar vulnerables.

“Esto puede estar en Irak, puede estar en Nueva York, puede estar en Houston, puede estar en Nueva York, o sea, todo el emprendedor que hace esos negocios hasta ahorita, lo puede ser con la comodidad de no tener que estar en una plaza comercial donde la construcción se siente expuesta”, agregó.

El especialista advirtió que la percepción de inseguridad ha funcionado como una barrera mental que limita el impulso hacia soluciones económicas más sólidas, cuando en realidad el entorno digital abre oportunidades que no dependen de las condiciones de violencia locales. “De repente pensamos que no podemos dar pasos en el futuro porque tenemos una barrera que realmente no está relacionada a lo que va pudiera ser la solución de nuestra economía”, apuntó.

Martínez O’Daly insistió en que el futuro del emprendimiento no debe quedar condicionado por la violencia, sino que puede avanzar mediante la adaptación a plataformas virtuales, donde es posible crear esquemas más resilientes, competitivos y atractivos para el talento.

El especialista en urbanismo impartió la conferencia Retos y Oportunidades de Nuestra Ciudad en Desarrollo Urbano, Sostenibilidad, Innovación y Gobernanza organizada por Codesin. Tiene más de 15 años de experiencia en política urbana internacional, desarrollo económico y territorial, diseño de infraestructura y espacio público, urbanismo táctico y en desarrollo de programas piloto de ciudades inteligentes.

Ha sido asesor de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de la República, donde ayudó a coordinar la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, aprobada en la ley en el 2016. También ha ayudado a rediseñar políticas urbanas estatales y locales, así como programas piloto de innovación urbana y ciudad inteligente con ciudades de todo México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.