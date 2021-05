$!Plantea Rocha Moya descentralizar la cultura

“La cultura es muy importante, lo tendremos como algo sustantivo en nuestro Gobierno, yo lo dije, es algo intangible, no se ve en la calle, por eso tenemos que rescatar la cultura, hay vocación para hacerlo, es importante que lo hagamos, no vamos a actuar, vamos a ser genuinos, queremos impulsar y comprometernos con ustedes, qué tanto, vamos a hacer lo que podamos”.

“Estamos tratando de ver al estado con una visión distinta, necesitamos ponernos el chaleco de la transformación, de una nueva era que tenga como guía fundamental la inclinación de la obra social del Gobierno, con sentido humano y la cultura está ahí”.

Rocha Moya reiteró, a través del comunicado, que el presupuesto estatal se distribuirá de manera ordenada, a fin de atender las necesidades más sentidas de la ciudadanía, como es el apoyo a la cultura, es decir, no habrá despilfarro en obras faraónicas o “elefantes blancos”.

“Hay que ordenar los gastos, no dilapidar y no robarse el dinero del pueblo, no tengo la menor duda que el Estado tiene recursos, simplemente yo sé que hay una partida que no se presupuesta, que se llama ingresos extraordinarios; son millones que se gastan discrecionalmente ¿esos millones no serán más útiles en otra parte? Hay que manejarlo bien, esa va a ser una tarea importante desde el punto de vista administrativo”.

En el evento estuvieron presentes el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda; el delegado del CEN de Morena en Sinaloa y senador por Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; el candidato a la Diputación local por el Distrito 14, Jesús Ibarra Ramos; y el coordinador de Cultura del comité de campaña, Juan Salvador Avilés Ochoa.