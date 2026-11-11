Plantea SSPE instalar cuartel para la Policía Estatal en Mazatlán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa plantea instalar un cuartel para la Policía Estatal en Mazatlán, con el propósito de alojar a más elementos y ampliar la presencia de la corporación en el municipio, informó Sinuhé Téllez López.

El titular de la dependencia explicó que la construcción de estas instalaciones forma parte de las necesidades presupuestales que la SSPE presentó al Gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2027, cuya propuesta todavía se encuentra en revisión.

Señaló que buscan enviar más efectivos de la Policía Estatal al puerto, pero para ello necesitan contar con un espacio donde puedan permanecer y alojarse bajo condiciones básicas de seguridad.

“La intención es mandar mayor efectivos de la Policía Estatal a Mazatlán y que ellos tengan un lugar donde puedan alojarse con las condiciones básicas de seguridad”, expresó.

Téllez López indicó que, además de la infraestructura, la Secretaría solicitó recursos para fortalecer la capacitación de los policías y mejorar el equipamiento y las instalaciones de las corporaciones.

Sin embargo, dijo que todavía desconoce cuánto presupuesto podría autorizarse para el próximo año y si habrá un incremento respecto al ejercicio actual.

“Ya se plantearon las necesidades que tenemos, está en revisión”, comentó.