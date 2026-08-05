Plantea Teresa Guerra fortalecer policías y ampliar presencia de mujeres en corporaciones de seguridad

La aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, afirmó que la seguridad pública continúa siendo uno de los principales retos del estado, por lo que planteó fortalecer las policías municipales y estatales, además de incrementar la participación de mujeres en las corporaciones.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Guerra Ochoa reconoció que, aunque existe una mejor coordinación entre los gobiernos estatal y federal, aún hay tareas pendientes.

“En Sinaloa también seguimos teniendo deuda pendiente y tarea pendiente en temas de seguridad pública. No dejamos de reconocer que ha habido avances, que la coordinación entre Gobierno estatal y Gobierno federal ha dado resultados, pero hay un tema que no podemos dejar de poner sobre la mesa y es el fortalecimiento de las policías locales”, dijo.

La legisladora señaló que es necesario mejorar la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad, así como promover el ascenso y liderazgo de mujeres.

“Debemos apostar mucho en el tema de seguridad pública al fortalecimiento e inclusión de mujeres al frente de las corporaciones”, expuso.

Añadió que la incorporación de más mujeres contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana.

Sobre la incidencia delictiva, sostuvo que existen reducciones en algunos indicadores, aunque reconoció que la problemática persiste.

“Creo que ya ha habido una reducción significativa, podemos decir que sí hay una reducción aproximada del 30 por ciento, hablando de homicidios dolosos”, mencionó.

En materia de violencia contra las mujeres, Guerra Ochoa señaló que el incremento registrado en 2025 obliga a reforzar las políticas públicas.

“El 2025 hubo un aumento muy significativo comparado con lo que tuvimos en 2024 y 2023”, expuso.

Indicó que el objetivo es evitar que este año se repitan esos niveles.

“Tenemos que fortalecer la política pública para resguardar y garantizar la seguridad de las mujeres”, reconoció.