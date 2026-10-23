$!Plantean cultura, empleo y participación ciudadana como medios para reconstruir la paz en Sinaloa

CULIACÁN._ Recuperar la tranquilidad, generar oportunidades para los jóvenes y reconstruir la convivencia comunitaria fueron algunos de los planteamientos expuestos durante el encuentro Sinaloa Transforma, realizado este viernes en el Teatro MIA de Culiacán. En el panel “El arte también construye paz” participaron artistas, empresarios y representantes de la sociedad civil, quienes hablaron sobre las consecuencias de la violencia en la vida cotidiana y la necesidad de involucrarse para ofrecer alternativas a las nuevas generaciones.

Durante la conversación, moderada por Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, los participantes coincidieron en que la reconstrucción social requiere acciones desde distintos ámbitos, entre ellos la cultura, el empleo y la organización ciudadana. Martha Reyes Zazueta señaló que la posibilidad de que las familias vivan tranquilas es uno de los principales motivos para involucrarse en iniciativas de este tipo. “De nada sirve que yo en mi casa tenga esa armonía si cuando pongo el pie en la calle, pues hay una violencia”, expresó.

La empresaria sostuvo que la responsabilidad de contribuir a una mejor sociedad no corresponde únicamente a las autoridades, sino también a quienes tienen posibilidades de generar cambios desde sus actividades cotidianas. Juan Ley, empresario y director general de Industrias Guacamaya y Grupo Santa Cecilia, destacó la importancia de ofrecer empleos que permitan a las personas desarrollarse y construir estabilidad para sus familias. “Un trabajo no nada más es pagarle el sueldo y que te dé el servicio”, señaló. Las empresas, planteó, también deben procurar condiciones que dignifiquen a sus trabajadores.

Por su parte, el músico sinaloense Joss Favela consideró que los artistas pueden contribuir a generar referentes distintos para las nuevas generaciones, particularmente frente a contenidos que presentan la violencia como una aspiración. “Yo soy promotor de Dios a donde voy y a donde ando”, dijo.

Favela reconoció, sin embargo, que evitar contenidos que hagan apología de la violencia no es suficiente y que también se necesitan propuestas que acerquen a los jóvenes a otras posibilidades. Como parte de esas alternativas, anunció que busca impulsar una escuela de música en su comunidad, con acceso a instrumentos y formación artística, además de explorar la posibilidad de incorporar acompañamiento psicológico. El artista colombiano Daniel Quiceno, conocido como Perrograff, compartió su experiencia con proyectos de arte y transformación comunitaria en Medellín, Colombia. Destacó que las expresiones artísticas pueden abrir espacios de participación y ofrecer oportunidades a personas que viven en entornos difíciles.

En el panel también se planteó la necesidad de fortalecer los vínculos entre vecinos y recuperar prácticas cotidianas de solidaridad que contribuyan a reconstruir la confianza. Miguel Enrique Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, reconoció que existen avances en iniciativas de organización vecinal y prevención, aunque admitió que los retos siguen siendo considerables. Al referirse a la percepción de inseguridad en Culiacán, señaló que 8 de cada 10 habitantes consideran insegura la ciudad, pese a una disminución en el indicador respecto a mediciones anteriores.