$!Plantean empresarios locales estrategias para rescatar economía de Culiacán

Representantes del sector empresarial propusieron estrategias para rescatar la economía de Culiacán, tras advertir que la violencia, el cierre de empresas y la pérdida de empleos han colocado a las actividades productivas en una situación crítica que requiere soluciones inmediatas. Este sábado, empresarios, representantes del sector productivo y activistas participaron en el conversatorio ciudadano “El futuro de los comercios y servicios en Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”, donde plantearon propuestas para definir rutas de acción ante la crisis económica y social que enfrenta la entidad.

“La violencia no solo afecta a la seguridad, afecta directamente la economía. En el último año, en Sinaloa se han perdido miles de empleos formales y han cerrado cientos de negocios. Cada cortina que baja no es solo un local menos, es una familia sin ingresos, es un joven sin el primer empleo”, resaltó la empresaria Ania Cuestas, propietaria del negocio Kiwi, Kipan y Kizza. Entre sus propuestas, Cuesta mencionó incentivos fiscales para capacitación tecnológica, programas de formación digital y un fondo de transformación para el comercio local. “No pedimos subsidios para sobrevivir, pedimos condiciones para crecer y aquí entra un tema clave: la tecnología y la inteligencia artificial. Propongo tres cosas claras: estímulos fiscales para capacitación y tecnología, programas prácticos de formación digital para Mipymes y un fondo de transformación para el comercio local. “Si fortalecemos a las Mipymes, fortalecemos la base real de nuestra economía. El futuro del comercio en Sinaloa no está en resistir, está en evolucionar”, destacó.

Diagnóstico económico general El contador Gilberto Soto advirtió que la economía local enfrenta tres factores simultáneos: violencia, caída de la inversión privada y pérdida acelerada de empleos. Mencionó como efectos el cierre de miles de negocios, reducción de la actividad comercial, afectaciones en la logística agrícola y aumento de costos operativos en las empresas. Propuso medidas como incentivos fiscales temporales, programas de reactivación económica, mayor vigilancia en zonas comerciales y mecanismos de inteligencia económica contra la extorsión. “... primeramente tener una seguridad económica, con qué: con una Unidad Estatal de Inteligencia Económica, focalizada en extorsión, cobro de piso y redes de lavado. “Una mesa empresarial permanente de riesgo con protocolos de actuación inmediata, comercio, transporte, logística. Reactivación de vigilancia estratégica en corredores comerciales, y rutas agrícolas”. Planteó la creación de un fondo estatal de reemprendimiento para micro y pequeñas empresas que cerraron por inseguridad y un programa de seguro subsidiado contra robo en transporte en zonas de riesgo. En infraestructura, propuso reforzar iluminación y videovigilancia en corredores estratégicos como Tres Ríos, el Centro y zonas industriales, además de ampliar el C4 con participación empresarial y ciudadana efectiva. El empresario enfatizó que la solución requiere voluntad política y coordinación real entre autoridades y sociedad.

Crisis en el sector vivienda Por su parte, Daniel Félix Terán, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Sinaloa, explicó que la inseguridad ha provocado cancelación de compras de vivienda, migración de familias y caída en las ventas inmobiliarias. Señaló que el desarrollo de vivienda enfrenta problemas de infraestructura, costos elevados y trámites complejos, lo que encarece los proyectos y dificulta el acceso a la vivienda para jóvenes. Además, indicó que el sector registra cancelaciones de créditos, inventarios sin vender y desplazamiento de inversiones hacia otras ciudades del estado. Llamado a participación ciudadana El chef y activista Miguel Taniyama subrayó el impacto social de la crisis económica.