Las personas con una enfermedad terminal podrán decidir si desean continuar o rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente su vida, mediante un documento de voluntad anticipada, de acuerdo con una nueva propuesta de ley que fue presentada ante el Congreso de Sinaloa.

El dictamen establece que este documento permitirá a los pacientes expresar por escrito, de manera libre e informada, qué procedimientos médicos desean recibir y cuáles prefieren evitar cuando se encuentren en una etapa avanzada de una enfermedad incurable e irreversible.

La intención es que las personas puedan evitar que se prolongue su agonía mediante tratamientos que únicamente alarguen el proceso de morir, sin que esto signifique dejar de recibir atención médica para aliviar el dolor y brindarles cuidados.

Para hacer válida esta decisión, el paciente deberá acudir ante un notario público y manifestar su voluntad.

También podrá dejar instrucciones sobre sus cuidados médicos, nombrar a una persona que vigile que se cumplan sus indicaciones y expresar si desea donar los órganos que puedan ser utilizados.

El diagnóstico de enfermedad terminal deberá estar sustentado por el médico tratante y confirmado por un segundo médico. Además, el notario tendrá un plazo máximo de tres días para informar a las autoridades de salud sobre el documento firmado.

La propuesta también contempla los casos de personas que no puedan comunicarse, que hablen una lengua indígena, tengan alguna discapacidad o no sepan leer ni escribir, para que puedan ejercer este derecho mediante procedimientos especiales.

En caso de que el paciente ya no tenga capacidad para elaborar y firmar el documento, la iniciativa establece que podrá ser tramitado por su cónyuge o concubina, hermanos mayores de edad, hijos mayores o nietos mayores de edad.

El documento podrá modificarse posteriormente, siempre que se cumplan los mismos requisitos, y su revocación únicamente podrá realizarla el propio paciente.

La propuesta contempla la creación de una Ley de Voluntad Anticipada para Sinaloa, integrada por 58 artículos y siete transitorios, además de modificaciones a la Ley del Notariado para incorporar este trámite entre los servicios que pueden ofrecer los notarios públicos.

El dictamen fue dado a conocer en el Congreso del Estado, donde se acordó enviar el documento a los correos institucionales de las y los Diputados y publicarlo en la página oficial para su consulta.

Esta iniciativa continúa su proceso en el Poder Legislativo, donde aún deberá ser discutida y, en su caso, aprobada.